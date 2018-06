Facebook

Schön, dass ihr vorbeischaut. Diesmal berichte ich Euch von einer wunderbaren Auszeit, die mir Michi geschenkt hat. Kindheitsflashback inklusive. Alles Liebe, eure Iris. © stock.adobe.com / Antonioguillem

Ich war wirklich erschöpft. Mein letzter Urlaub war fast schon ein Jahr her, als mich mein Freund zum Valentinstag mit einem selbst ausgedruckten Gutschein überrascht hat – zwei Nächte in einem der Hotels mit direktem Zugang zur Therme Loipersdorf. Zwei Tage Romantikurlaub, so stand es auf dem Zettel, und das ausgerechnet in jener Therme, in der ich mit meinen Eltern als Kind so oft war. Das ist schon über 20 Jahre her.

Ich kann mich noch genau an den Wildwasserbach im Außenbecken erinnern, wo ich mich mitten im Wasserstrudel immer wie verrückt an meinen Vater geklammert habe. Mama hat das immer ausgelassen, wegen ihren Haaren, hat sie gesagt. In Loipersdorf bin ich auch zum allerersten Mal eine Wasserrutsche hinunter gerutscht und wollte gar nicht mehr aufhören. Was habe ich meine Eltern damals genervt, ich wollte immer nur genau dort hin. Das habe ich meinem Freund vor ein paar Monaten erzählt und er hat es nicht vergessen.

Wie eine Nixe, so habe ich mich damals gefühlt. Schwerelos und ohne Sorgen. Ob mir das nun wieder gelingt? (via GIPHY)

Seit meiner Kindheit war ich in gar keiner Therme mehr. Erst das Gymnasium, dann das Studium und jetzt die Arbeit – ein Kurzurlaub war einfach nicht mehr drin. Heute weiß ich, was ich jahrelang verpasst habe, auch wenn ich anfangs zugegebenermaßen ein wenig skeptisch war. Therme ist doch nur was für Kinder und Senioren. Ich habe mich geirrt!

Schon die Hinfahrt aus Graz war eine Überraschung. Früher ist mir die Stunde auf der Autorückbank immer wie eine halbe Ewigkeit vorgekommen. Diesmal war es ein Klacks. Beim Einchecken im Hotel begann für uns die Entspannung bereits. Das Zimmer mit Aussicht auf die Therme war wunderschön und das Abendessen war ein echtes Geschmackserlebnis. Ich war wirklich schon auf den nächsten Tag gespannt, denn an das ganze Drumherum konnte ich mich noch ganz dunkel erinnern. Es ist ja auch eine wunderschöne Gegend, in der die Thermenwelt liegt – mitten im Grünen und doch nicht weit vom Schuss.

Wow, wie herrlich ist bitte der Blick aus der Sauna? Sogar hier schaut man mitten ins Grüne. Das müsst ihr sehen! (Foto © KK)

Am nächsten Morgen sind wir schon früh aufgestanden, da uns die freundliche Rezeptionistin empfohlen hat, schon um 7 Uhr in das Thermenbad zu gehen. Für Hotelgäste macht die Therme schon früher auf und es ist noch ruhiger als sonst. Wir hatten ein Super-Frühstück vom Buffet, haben unsere Handtücher, Badeschlapfen vom Hotel und zwei Bücher eingepackt und sind durch den Verbindungsgang hinüber gegangen. Nach wenigen Minuten sind wir bereits im Außenbecken gewesen und haben uns im warmen Heilwasser aneinander gekuschelt. Es war wie im Traum, denn um diese Zeit wäre ich normalerweise bereits im Büro gesessen.

Bitte, wie gut geht's uns denn? Gesund und lecker soweit das Auge reicht. So muss Essen! (Foto © KK)

Nach einem zweiten Kaffee im Marktrestaurant wollte ich es dann wissen und habe meinem Freund verschwörerisch zugezwinkert. "Willst du?", habe ich geflüstert, "willst du?" Wahrscheinlich dachte er kurz ich würde ihm einen Heiratsantrag machen, so wie er mich angeschaut hat. In Wahrheit habe ich nur jemandem gesucht, an dem ich mich im Wildwasserbach klammern kann. Wie zwei Kinder sind wir ins untere Becken gegangen und haben uns in die "Fluten" gestürzt. Dann waren wir beide so richtig in Fahrt und sind zu "meiner" Wasserrutsche gelaufen. Es war wie damals, nur dass es in Loipersdorf nicht mehr nur eine, sondern inzwischen 5 Wasserrutschen gibt. Ich kann gar nicht sagen, welche mir am besten gefallen hat.

Eines unserer Highlights war das Schaffelbad. Mein Handy hab ich hier kurz mal ins Römische Bad mitgeschmuggelt, bevor Michi mich böse angeschaut hat. Probiert das unbedingt mal aus... das Schaffelbad! (Foto © KK)

Der Abend im Hotel war wieder sehr schön, nur etwas kurz, da wir vom ganzen Thermenspaß so richtig ausgepowert waren. Der nächste Tag sollte ein ganz besonderer werden. Diesmal haben wir länger geschlafen. "Wir gehen morgen ins Schaffelbad, das wird dir gefallen", hat mein Freund vor dem Einschlafen noch gesagt. Das Schaffelbad macht für Hotelgäste um 9 Uhr auf und ich hätte nicht gedacht, dass der erste Thermentag noch zu toppen wäre. Das Schaffelbad der Therme Loipersdorf ist eine riesige Sauna- und Entspannungslandschaft mit etlichen unterschiedlichen Saunen, kleinen kalten und warmen Wasserbecken, einem romantischen FKK-Außenbereich, einem wunderbaren Restaurant und einem Ruheraum mit Blick auf einen idyllischen Teich.

Endlich Zeit zum Durchatmen. Einfach herrlich, sag ich euch. Oft ist man enttäuscht, wenn man mit fixen Vorstellungen an einen Ort zurückkehrt. Ich bin absolut begeistert. (Foto © KK)

In so einer exklusiven Sauna war ich noch nie. Wir hatten eine Kuschelliege für uns reservieren lassen und haben den Tag so richtig genossen. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas in unserer Nähe gibt. Hoffentlich denkt mein Freund am nächsten Valentinstag wieder an mich. Und merke: Wenn er dir Wellness schenkt und du mit ihm rutschen kannst, kannst du ihn auch bedenkenlos heiraten.