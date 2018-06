Facebook

Der Alltag hat Sie fest im Griff? Da hilft nur eine Auszeit mit Ihren Lieben am Berg. © Nationalpark Hohe Tauern/Martin Lugger

Familienurlaub in den Bergen: Mama und Papa genießen die wohlverdiente Pause vom Alltag und tanken frische Energie. Die Kinder entdecken spielerisch die Natur und wollen natürlich nicht auf die richtige Portion Action verzichten. Zugegeben, ein Spagat – aber wenn Urlaubsziel und Programm stimmen, gelingt er auf alle Fälle. Wir haben uns für Sie in der Wanderregion Osttirol umgesehen – und sind fündig geworden!

>>>Erfahren Sie mehr über die Wanderregion Osttirol!

Foto © Nationalpark Hohe Tauern/Martin Lugger

Zuerst: Durchatmen

Gerade nach der Ankunft brauchen alle erst einmal eine Verschnaufpause. Richtig ankommen, besondere Eindrücke verarbeiten und einfach nur die Seele baumeln lassen – das tut Groß und Klein gut. Da eignet sich eine leichte Wanderung perfekt für den sanften Einstieg in die Bergwelt. So werden die Kleinen nicht überfordert und es bleibt genug Zeit, zwischendurch die Umgebung zu erkunden. Wer findet den schönsten Käfer? Welche Blumen leuchten in besonders prächtigen Farben? Lassen Sie Ihre Kinder die Bergwelt erkunden und nutzen Sie die Zeit, um auch mental zu verschnaufen – vor der atemberaubenden Kulisse der Dolomiten und des Großglockners. Da ist das Bergerlebnis zu jeder Zeit hautnah zu spüren!

Foto © Nationalpark Hohe Tauern/Martin Lugger

Ganz entspannt in die Höh‘…

Der Tag am Berg muss nicht immer mit einem anstrengenden Anstieg verbunden sein: Die Bergbahnen bringen Sie und Ihre Familie ganz entspannt in luftige Höhen. So können auch längere Wanderungen individuell an jedes Ausdauerlevel angepasst werden, was selbst überzeugte Wandermuffel aus der Reserve lockt.

…und schnurstracks wieder runter!

Wenn ihnen nach so viel Entschleunigung der Sinn nach Geschwindigkeit steht, sollten Sie auf jeden Fall der Sommerrodelbahn in der Erlebniswelt Assling einen Besuch abstatten. Wir können allerdings nicht dafür garantieren, dass es bei einer Fahrt bleibt, denn der wilde Ritt sorgt nicht nur für Kribbeln im Bauch, sondern macht auch ganz schön glücklich. Der angrenzende Wildpark bietet anschließend die ideale Gelegenheit, die alpine Tierwelt der Dolomiten hautnah zu erleben und Steinbock, Murmel und Luchs "Hallo" zu sagen.

Foto © Nationalpark Hohe Tauern/Zupanc

Genuss pur: G’schmackiges Bergerlebnis

Fleißige Wanderer brauchen natürlich auch einmal eine Stärkung. Wie gut, dass Gastfreundschaft in Osttirol großgeschrieben wird. Würziger Speck, duftendes Brot und ein würziges Stück Käs‘ – mehr braucht es oft nicht, um den Tag am Berg endgültig perfekt zu machen. Da schmeckt man, dass die Welt noch in Ordnung ist. Zahlreiche Hütten laden zur Einkehr und bieten die besten Schmankerl aus der Region. Mit nach Hause nehmen Sie dann vielleicht nicht nur den g’schmackigen Speck, sondern auf alle Fälle auch unvergessliche Erinnerungen.

Foto © Nationalpark Hohe Tauern/Zupanc