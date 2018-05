Facebook

Schalten Sie einen Gang runter und genießen Sie die schönen Seiten des Lebens. © EVERST / stock.adobe.com

Der Chef sitzt Ihnen im Nacken und Ihr Arbeitstag nimmt einfach keine Ende? Nehmen Sie sich bewusst Zeit. Für sich und Ihre Lieben. Aktiv gestaltete Freizeit gibt uns das Gefühl von Freiheit und Ausgeglichenheit. Der angestaute Alltagsstress fällt von uns ab. Lesen Sie, an welchen Orten das Loslassen besonders leicht fällt!

Atmen Sie tierisch gut durch am Berg

Wie wäre es etwa mit einer Alpensafari? Besuchen Sie den Wilden Berg in Mautern im Palten-Liesing Erlebnistal! Auf über 1.000 Meter Seehöhe erleben Sie 300 Alpentiere: Mit Wölfen und Bären, direkt auf Du und Du, Hasen füttern oder borstige Schweine kraulen. Dazu die frische Bergluft. Wow, hier bekommen Sie den Kopf frei.

Foto © AboutLife / stock.adobe.com

Schlagen Sie der Schwerkraft ein Schnippchen

Vergessen Sie Ihre Sorgen und lassen Sie sich treiben. Wie wäre es dazu mit einem Besuch in der Therme Loipersdorf? Versprochen, es fühlt sich wie Schweben an. Es liegt am wohltuenden und stresslindernden Thermalwasser. An der belebenden Energie des Saunierens. Versuchen Sie es selbst!

Foto © alfa27 / stock.adobe.com

Trainieren Sie Ihre Lachmuskeln

Wussten Sie, dass wir beim Lachen mehr Sauerstoff aufnehmen und damit unsere Energie steigern? Außerdem werden die Stresshormone im Blut reduziert. Testen Sie es selbst: Einer der aktuell virtuosesten Lachsalven-Energiespender unserer Breitengrade ist Thomas Stipsits. Besuchen Sie sein Programm "Stinatzer Delikatessen - Quasi ein Best Of"!

Foto © Mirko / stock.adobe.com