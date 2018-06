Facebook

Profitipp: Zu zweit macht Schlemmen noch mehr Spass! © KK

Darf ich mich vorstellen: männlich, 34 Jahre alt und Foodie mit Herz und Seele. Um an gutes Essen zu kommen, nimmt meine Spezies, der echte Foodie, auch gerne mal eine etwas längere Anreise in Kauf.

Wir haben auch keine Angst, wenn es im Restaurant am Nebentisch plötzlich grell leuchtet: In schicken Restaurants und hippen Küchen gehört das Smartphone zum Essen wie Messer und Gabel. Wir Foodies zeigen eben gerne allen Freunden, was auf den Tisch kommt.

Und was wir in Puncto Nahrung bei unserem Trip letztes Wochenende erlebt haben, ist zu genial, als das wir es nicht ganz laut in die weite Welt hinausposaunen wollen. Nachdem wir uns im Vulkanland schon dem Schokogenuss hingeben haben und Wein, Schnaps wie Essigen auf den Geist gingen, tauchten wir zum krönenden Abschluss in die Vulcano Schinkenwelt ein.

Angekommen im Paradies

Denn um abgefahrenen Prosciutto am Ursprungsort zu genießen, könnte man natürlich auch extra nach Parma, ins Friaul oder nach Serrano reisen. Am schnellsten ist man aber definitiv in Auersbach. Und hier gibts für verwöhnte Schleckermäulchen wie uns vor allem eines: luftgetrockneten Schinken höchster Qualität. Der reift hier unterschiedlich lange in speziellen, von Klima und Witterung unabhängigen Räumen, die eine perfekte Geschmacksentwicklung garantieren.

Foto © KK

Feiner geht's nicht mehr!

Und was uns sofort umgehauen hat: In den Reiferäumen hängt eben nicht nur der Schinken, sondern auch die Intensität der Aromen buchstäblich in der Luft. 15 Monate sind dabei die Mindestreifezeit von Schinken mit Knochen – ohne Knochen reifen die Schinken acht Monate. Also wer ebenfalls Lust auf eine spannende Führung durch die Genussmanufaktur hat, dem sei der Trip ins Vulkanland heiß empfohlen.

Foto © KK

Liebe geht definitiv durch den Magen

Apropos heiß: Unbedingt sehen müssen Sie den Sinnesraum! Eine informative und kreative Dunkelkammer, die die Sinne anspricht: Der Rundgang führt von medialen Installationen über die Reifekammer bis zu den schwebenden Schinken und vermittelt das Thema Schinken und Reife auf originelle Weise.

Foto © KK