So fühlt sich Freiheit an: Unterwegs mit dem Picknickkorb im Auto und Stehenbleiben, wo es einem gefällt. © bobex73 / stock.adobe.com

Ihr Picknickkorb ist gepackt? Sehr gut: Rein ins Auto und raus auf die Straße. Erfahren Sie alles über Ihren perfekten Roadtrip. Und wie sie diesen gewinnen können - Fahrzeug, Unterkunft und Verpflegung inklusive.

Hören Sie in Tirol das Wasser zischen

Sie haben Lust, den Westen zu erkunden? Ab ins Auto und auf nach Tirol. Von Salzburg kommend führt Sie hier die Gerlos Alpenstraße direkt in das Herzen der Alpen – vorbei an den spektakulären Krimmler Wasserfällen. Mit einer Fallhöhe von 380 Metern sind sie die größten Europas. Hier lohnt es sich auf alle Fälle, auszusteigen, die Picknickdecke auszurollen und durchzuatmen.

© stock.adobe.com / Serkat Photography

Erleben Sie glasklare Seen und Höhenluft in Vorarlberg

Weiter geht die Reise in den wilden Westen. Die Hochalpenstraße führt Sie durch eine beeindruckende Bergkulisse, direkt vorbei an den Seen Vermunt und Silvretta. Auf dem höchsten Punkt der Straße sollten Sie unbedingt anhalten: der Bielerhöhe auf über 2.000 Meter Seehöhe. Wow, was für ein Panorama! Aber bedenken Sie: Höhenluft macht hungrig. Vergessen Sie daher nicht, Ihren Picknickkorb gut zu füllen. Wie wäre es mit Weißbrot und Antipasti?

© stock.adobe.com / Miboffb

Spüren Sie das grüne Herz Oberösterreichs schlagen

Auf geht’s: In den Osten. Folgen Sie in Oberösterreich dem Inn und befahren das Grenzgebiet zwischen Österreich und Deutschland. Nehmen Sie sich im beschaulichen Innviertel eine Auszeit und besuchen Sie den historischen Herrengarten. Parken Sie Ihr Auto schattig, schnappen Sie sich Ihren Picknickkorb und genießen Sie den Stiftsgarten. Ein romantisches Plätzchen in der Abendsonne unter einer alten, knorrigen Hainbuche und ein selbstgemachter Schoko-Muffin – so fühlt sich also Leben an.

© stock.adobe.com / ivanko80

Strecken Sie sich nach dem Himmel in Niederösterreich

Unterwegs auf der Thayatalstraße kreuzen Sie in Niederösterreich auf 140 Kilometern die außergewöhnlichsten Orte dieses Bundeslandes. Wie wäre es mit einem Zwischenstopp im Nationalpark Hochmoor? Hier kommen Sie dem Himmel ein Stück näher: 108 Stufen führen Sie auf die 20 Meter hohe Plattform mit dem vielversprechenden Namen "Himmelsleiter". Ist es Ihre letzte Station für heute? Dann genehmigen Sie sich hier ein Glas Riesling aus Ihrem Picknickkorb und genießen Sie den Blick über die Torflandschaft. Vielleicht erspähen Sie sogar einen Fischotter.

© stock.adobe.com / mooshny

Fahren Sie von Wien ins Burgenland der Sonne entgegen

Soweit das Auge reicht: Auf Ihrem Weg von Wien ins Burgenland führt Sie die weitläufige Panoramastraße. Sie reisen übrigens auch gerade der Sonne entgegen. Diese soll im östlichsten Bundesland Österreichs angeblich an 300 Tagen im Jahr scheinen. Machen Sie sich selbst ein Bild, es ist Zeit für eine Pause – steuern Sie Podersdorf an! Raus aus dem Auto und ab zum Neusiedler See. Hier erwartet Sie für Ihr extravagantes Picknick-Erlebnis am Steg einer der wenigen Leuchttürme Österreichs.

© stock.adobe.com / radu79