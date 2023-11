cargo-partner ist ein privat geführter Info-Logistik-Komplettanbieter mit einem breiten Portfolio an Luft-, See-, Landtransport- und Logistik-Services. Mit 40 Jahren an Expertise in Informationstechnologie und Supply Chain Optimierung entwickelt das Unternehmen maßgeschneiderte Services für eine Vielzahl an Branchen, um Wettbewerbsvorteile für seine Kund:innen auf der ganzen Welt zu schaffen. cargo-partner erwirtschaftete im 2022 einen Umsatz von 2,06 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit weltweit über 4.000 Mitarbeiter:innen.

Wertvolle Katana im Wert eines Mittelklasseautos von Japan in die Slowakei

Im März organisierte das cargo-partner Team in der Slowakei den Transport einer einzigartigen historischen Nachbildung eines wertvollen Samurai-Katana-Schwertes von Japan in die Slowakei. Da die Klinge des Schwertes aus einem speziellen Material besteht, das bei Berührung oxidiert, brachte der Schmied das Schwert einige Tage vor dem Transport zur Zollabfertigung. Danach behandelte er die Klinge erneut, um sicherzugehen, dass sie keine Flecken aufwies. cargo-partner sorgte für eine sichere Verpackung, damit die wertvolle Sendung auf dem Weg nach Europa nicht beschädigt wurde. Das Paket wog 25 kg bei einer Länge von 1,31 Metern

.Die größte Herausforderung bestand jedoch darin, eine geeignete Fluggesellschaft und Route für den Transport zu finden. Da europäische Fluggesellschaften das Schwert als Waffe und nicht als Sammlerstück klassifizieren, konnte der Flughafen Frankfurt nicht genutzt werden. Also organisierte das Team einen Flug nach Wien mit Zwischenstopp in Taiwan. Die abschließenden Zollformalitäten wurden zügig erledigt und das Schwert wurde ins cargo-partner Lager in Bratislava geliefert.