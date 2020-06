Orangenkuchen Farbiges Obst wird zu frischem Backwerk

Facebook

Selbstgemachter Orangenkuchen sorgt für die bunte Frische zur rechten Zeit. © Vladislav Chusov

Wenn das Leben euch Orangen, Blutorangen und Zitronen gibt, macht ihr eben einen Orangen-Blutorangen-Zitronen-Kuchen daraus. Und wenn ihr Limetten zur Hand habe, kommen die auch noch mit hinein. Das wird bestimmt "lecker" ums auf bundesdeutsch zu sagen. Ja, ganz bestimmt!

Einen einfachen Rührteig bekommt ihr alles hin, darin sollen sich Zesten von Orangen, Blutorangen und Zitronen sowie Saft tummeln. Um dem ganzen noch zwei Krönchen aufzusetzen, haben wir ihn direkt noch warm frisch aus dem Ofen mit einer Blutorangentränke bestrichen und dann auch noch Blutorangen-Zuckerguss darüber gegeben.

Orangenkuchen aus orangen Orangen. Foto © KK

Die Zutaten für den Kuchen:

225g Butter, weich – also unbedingt früh genug aus dem Kühlschrank holen

200g feiner Zucker

1 Prise Salz

Zesten einer halben unbehandelten Orange

Zesten einer halben unbehandelten Zitrone

Zesten einer halben unbehandelten Blutorange

3 Eier (Gr. M)

325g Weizenmehl

1 TL Backpulver

3 EL Saft (wir empfehlen eine Mischung aus Blutorange und Orange)

Orangenkuchen aus orangen Orangen. Foto © KK

Das braucht ihr für den Sirup:

3 EL Orangen- oder Blutorangensaft

3 TL feiner Zucker



Für die Glasur:

ca. 125g Puderzucker, gesiebt

Orangen- oder Blutorangensaft

Herrlich frisch und trotzdem süß: Der Orangenkuchen. Foto © Viktorija

Und so wird’s zubereitet:

Den Backofen auf 175°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 25 x 9 cm) fetten und mehlen oder mit Backpapier auslegen. Gut an der Backpapier-Variante ist, dass man den Kuchen nach dem Backen und Abkühlen direkt in einem Schwung aus der Form hieven kann.



Butter, Zucker, Salz und Zitrusfruchtzesten mit den "Sprudlern" des Handmixers oder einer Küchenmaschine 4-5 Minuten lang mixen.

Die Eier nun eines nach dem anderen beimischen und immer erst dann mit dem nächsten Ei loslegen, wenn das vorherige gut eingemischt ist.

Das Mehl und Backpulver mischen und einmal sieben. Gemeinsam mit dem Saft zum Teig geben und zu einem glatten Teig mixen.

Nicht nur Gaumen- sonder auch ein echter Augenschmaus ist dieser gelungene Orangenkuchen. Foto © Nataliia Pyzhova

Hier ein echter Topp-Tipp: An dieser Stelle bitte nicht mehr allzu viel rühren oder mixen, denn so entstehen leider trockene Kuchen. Es soll alles nur gerade so vermischt sein. Nun macht das mit dem Sieben auch Sinn, gell? Umso feiner das Mehl zum Teig kommt, desto weniger Mixerei ist notwendig.



Den Teig nun in die Form geben und für ca. 55-60 Minuten lang backen. Die altbewährte Sache mit dem Holzstäbchen verrät, ob er gar ist.

Nun sofort den Sirup zubereiten. Hierfür Zucker und Saft in einem kleinen Topf auf dem Herd kurz köcheln lassen, bis der Zucker aufgelöst ist und alles etwas eindickt.



Mit einem Holzstäbchen einige Löcher in den Kuchen stechen und den Sirup mit einem Backpinsel nach und nach über den Kuchen geben. Er sickert schön ein.



Für den Blutorangen-(oder Orangen-)Guss Puderzucker nach und nach mit Saft vermengen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Kurz fest werden lassen, dann anschneiden und genießen.