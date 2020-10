Einem guten Burger kann man einfach nicht widerstehen. Für viele ist "New York American Bar & Grill" in Klagenfurt eine Lieblingsadresse. Wart ihr schon mal dort? Nicht? Dann unbedingt den nächsten Besuch planen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Sesam Bun wird aus Kärntner Mehl in Klagenfurt vom Naturbäcker gebacken © fesenko

Burger boomen nach wie vor. Immer mehr Restaurants bieten Burger an, so auch in Klagenfurt. Doch wer dabei an Fastfood denkt, irrt gewaltig. Der neue Burger kommt gross, saftig und mit zahlreichen Zutaten daher. Und es wird auf Qualität gesetzt. Bedanken dürfen wir uns bei jenen Wirten, die sich mit Leib und Seele der Burger-Braterei verschrieben haben und mit ihren Restaurants ein Qualitätskonzept abseits des Einheitsbreis verfolgen.

Der perfekte Burger ist nämlich nicht einfach nur gehacktes Rindfleisch zwischen zwei Scheiben und etwas Grünzeug dazwischen. Im Gegenteil: ein Burger ist fast schon eine Art Kunstwerk, das aus mehreren Bestandteilen besteht, die zusammen eine unglaublich geniale Einheit bilden!

Wichtig ist vor allem, dass das Fleisch saftig und würzig ist und natürlich sollte ein guter Burger über offener Flamme gegrillt werden. An zweiter Stelle kommt für mich dann schon die Soße: einfach nur Ketchup, Mayo und vielleicht ein wenig Senf reichen da nicht aus. Richtig gute Burger haben meistens eine geniale Soße, die am besten ein wenig scharf und süßlich sein sollte. Das Fleisch für die genialen Burger kommt aus Österreich vom Kärntner Fleischermeister Foto © Robert Bertold In Klagenfurt wird man hier etwa in der "New York American Bar & Grill" fündig. Als Joachim Köck 2013 sein Burger- und Steak-Restaurant auf 440 Quadratmeter eröffnete, wurde es sofort zum Highlight der Klagenfurter Szene. Die größte Burgerauswahl Kärntens, tolle Steaks, hausgemachte Kräuterbutter und Saucen, Cocktails in allen Variationen, hausgemachte Pommes aus Kärntner Kartoffel, Gin, Whisky und Rum überzeugen die Gästeschar.

Denn das Burgerfleisch stammt vom Kärntner Fleischermeister und ist genauso zu 100 Prozent aus Österreich wie die Steaks vom Almrind. Der Burgerbun wird aus Kärntner Mehl vom Naturbäcker eigens gebacken, denn Qualität und Regionalität sind einfach das beste Rezept. Auch die Cocktailkarte kann isch sehen, vor allem aber schmecken lassen Foto © KK Doch damit nicht genug: drei Pool-Billard-Tische im Turnierformat, zwei Mal Balanka und mehrere Dart-Automaten lassen keine Langeweile aufkommen. Sport-Highlights wie Champions League werden als SKY Sportsbar übertragen. Die 120 Sitzplätze sind ideal für Geburtstagsfeiern und alle anderen Anlässe.