Sie haben Mikrobiologie studiert und in der Pharmabranche als Angestellte gearbeitet. Was hat Sie zum Umstieg Richtung Selbstständigkeit bewogen?

Elke Grossek: Der Job in der Pharmabranche hat mir keine Freude mehr bereitet und keine Erfüllung gebracht, weil in dieser Branche kein Gesundheitsbezug mehr dominiert, sondern ein Gewinnbezug. Ich wollte aber etwas Sinnvolles und Nachhaltiges machen und habe daher zunächst eine Ausbildung zur Gesundheitsberaterin absolviert, später die Idee einer Pharmazieausbildung zur Apothekerin wieder verworfen, dafür in einer Konditorei gearbeitet, die Personalverrechnung im Unternehmen meines Mannes gemacht – bis sich die Möglichkeit ergeben hat, das Reformhaus zu übernehmen.

Ein verschlungener Weg

Ja, aber ich bin der Überzeugung, dass einem die Arbeit Sinn geben soll. Wie es dann als Selbstständige tatsächlich ist, kann man vorher ohnehin nicht abschätzen. Da entwickelt sich eine Eigendynamik.

Welche Schattenseiten hat die Selbstständigkeit für Sie?

Man unterschätzt wohl zu Beginn das eigene Zeitpensum, das man investiert und die Kosten und Bürokratie. Dieser ganze Organisationskram, ohne den aber umgekehrt ein Geschäft nicht funktionieren würde.

Wie geht es Ihrem Unternehmen heute?

Wir sind umgezogen, haben die Geschäftsfläche des "BioHerz" auf rund 250 Quadratmeter verdreifacht und unser Angebot um ein Naturkosmetikstudio erweitert und bieten jetzt auch eine vegan-vegetarische Küche für nur acht Sitzplätze im Geschäft, aber der Möglichkeit, das zweimal pro Woche frisch Gekochte in Gläsern und Töpfen "to go" mitzunehmen. Die Zutaten sind alle bio, die meisten Zulieferer aus der Region. Mit diesem Angebot wollen wir in Zukunft vielleicht auch als Zusteller für Betriebe fungieren.