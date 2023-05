Wer in der Gesundheitsbranche, sei es als Selbstständiger oder als größere Organisation, wertvolle Arbeit leistet, sollte sein Angebot bestmöglich kommunizieren.

Es ist wichtig, dass Botschaften ankommen, Qualität sichtbar wird und Dienstleistungen positiv in Erinnerung bleiben.

Wie das gelingt?

Mit einer Sprache, die ebenso tief aus dem Herzen kommt wie das tägliche Tun. Ergänzend dazu sehr nützlich: Tipps und Wissen aus der Welt der Wort-Psychologie, die es zu beherzigen gilt, weil sie ungeheuer wirkungs- und machtvoll sind.

Denn oft fällt uns gar nicht auf, was wir mit unseren Worten (bei anderen) bewirken – und was eben nicht.

Der Grund dafür ist die Macht kleiner, scheinbar unbedeutender Wörter wie "ja", "bald" und "gern". Lassen Sie diese Wortwunder ab sofort in Ihren Mails, Broschüren, Social Posts und Kundenkontakten wirken.

Und lassen Sie Wörtchen wie "aber", "leider" und "nur" einfach weg.

Ihre Praxis-Präsentation soll Sie und Ihr Angebot auf positive, mitreißende Weise beschreiben © charlottelake

Sensible Bereiche brauchen bewusste Sprache

Besonders in sensiblen Bereichen wie Gesundheit und bei körpernahen Dienstleistungen ist jedes Wort bedeutsam. Da kann, etwa bei einem Fitnessstudio, bei ähnlich faszinierendem Angebot durchaus jenes das Rennen machen, das positiver kommuniziert. In der analogen Werbung ebenso wie in schnell abgesetzten Social Posts. Es gilt, die nach außen wie innen hin benutzte Sprache bewusst zu wählen.

Diese Wörter machen den Unterschied

Wörter, die in Texten positiv wirken: ja, jetzt, weil, noch und bereits, Freude, gerne, nur, einfach, gleich, sofort, schnell.

Wörter, die in Texten negativ wirken: aber, leider, nur (ja, ein zweites Mal, weil raffiniert), perfekt, erst, Problem, nicht, spannend, müssen. Und 1 Extra-Shot: trotzdem

Beispiel für die Praxis gefällig?

Wenn Sie einen Tag schließen, schreiben Sie: "Wir sind morgen gerne wieder für Sie da!" oder "Bald geht es weiter – die Freude ist bereits groß" statt "Wir haben aufgrund eines Problems mit einem Wasserschaden leider geschlossen, können aber trotzdem morgen wieder für Sie da sein."

Buchtipp

Doris Lind: Wortwunder. 19 Wörter, die dein Leben verändern. Edition Worte wirken.