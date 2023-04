Beim 6. Styria Sales Summit im „Aiola im Schloss“ in Graz gab es viel Grund zur Freude und für positive Emotionen. Rund 120 Styrianner:innen waren an diesem Abend zusammengekommen, um 25 unter ihnen für ihre besonderen beruflichen Erfolge zu ehren. Diese 25 Verkaufsprofis aus Antenne Steiermark und Antenne Kärnten, der Kleinen Zeitung, „Die Presse“, der Content Performance Group (COPE), miss und SPORTaktiv wurden von Styria-CEO Markus Mair, Styria-Vorstand Bernhard Kiener und ihren jeweiligen Geschäftsführer:innen und Verkaufsleiter:innen für ihre Leistung im Jahr 2022 ausgezeichnet.

Die glorreichen Kleine Zeitung-Fünf

Unter den 25 Geehrten waren auch fünf Kleine Zeitung-Verkaufsexpert:innen: Manuela Hobelleitner, Melita Lipovec, Goran Gjergjek, Doris Baumgartner und Manuel Ressi. Wir haben die fünf Sales Manager nach Ihrem persönlichen Erfolgsrezept gefragt und um ihre Zugänge zu den Kunden, um die Kleine Zeitung erfolgreich als Top-Werbepartner platzieren zu können.

Manuela Hobelleitner definiert ihr Erfolgsrezept so: „Mir ist es wichtig, in der Region präsent zu sein und mit möglichst vielen Firmen Kontakt zu haben.“ Und sie verrät auch ihr Job-Credo: „Ich behandle meine Kunden so, wie auch ich behandelt werden möchte - auf Augenhöhe!“ Auch Manuel Ressi setzt auf intensive Kundenkontakte: „Nur durch persönliche Gespräche kann man Emotionen authentisch übermitteln und Kunden von unserem Produktportfolio sowie unserer Qualität als Kommunikationspartner überzeugen.“ Für Doris Baumgartner ist es „ein Mix aus aufmerksamer Marktbeobachtung, viel Kundenkontakt und Freude an dem, was ich tue“, der ihren Erfolg bei den Kunden ausmacht. Goran Gjergjek setzt auf „Freundlichkeit, Professionalität, Authentizität und auf Stärke zeigen, gerade in schweren Zeiten.“ Melita Lipovec geht jeden Tag motiviert an die Arbeit und generiert viel Kraft daraus, Teil eines begeisterten Teams zu sein, in dem alle an einen Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen.