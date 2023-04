Mit rund 410.000 täglichen Leser:innen in der Steiermark liegt die Kleine Zeitung 132.000 Leser vor der ersten Mitbewerberin, der Kronen Zeitung. In Kärnten bringen 190.000 Kleine Zeitung-Leser:innen einen Vorsprung von rund 45.000 auf die Kronen Zeitung. Und nicht nur die Print-Ausgabe genießt das hohe Vertrauen der Menschen in Steiermark und Kärnten: Bereits jede:r Zweite in diesem Verbreitungsgebiet informiert sich digital auf kleinezeitung.at.

unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite © KK

Viele Abonnent:innen, hohe Kaufkraft. Mit einem ausgewiesenen Abo-Anteil von mehr als 97 Prozent zeigt sich die große Loyalität der Kleine Zeitung-Leser:innen zu ihrer Kleinen Zeitung über alle Plattformen hinweg. Und: Diese Leser:innen verfügen über ein durchschnittliches Haushaltsnettoeinkommen, das 8,4 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung und 16,1 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der Leser:innen der Kronen Zeitung liegt. Beides bedeutet: Werbekund:innen profitieren einerseits von der außerordentlich stabilen und starken Werbewirksamkeit der Kleinen Zeitung in Print und Digital und Werbepartner erreichen mit ihr eine besonders kaufkräftige Zielgruppe. (Das bedeutet: KLZ Leser:innen verfügen über ein überdurchschnittliche Kaufkraft (gemessen an dem verfügbaren HHNEK) im Vgl. zur Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren.) Neben der größten Reichweite, bieten wir also auch Kontakte mit überdurchschnittlicher Kaufkraft.

unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite © KK

Werbeerfolge mit der Kleinen Zeitung. Es sind aber nicht nur Loyalität und Kaufkraft, die unsere Leser:innen und User:innen so besonders machen. Mit der Nr. 1 im Süden Österreichs erreichen Sie auch eine einzigartige Wertecommunity und gleichzeitig mit Abstand die meisten Leser:innen in Steiermark und Kärnten. Besondere Aufmerksamkeit generieren sie im Umfeld folgender Themen, die unseren Leserinnen und Lesern sehr wichtig sind: (Themen haben sehr große und große Bedeutung in Prozent der Zustimmung)

Zukunft & Fortschritt (68,1%)

Bildung (82,3%), Arbeit und Beruf (66,3%)

Umwelt & Klimabewusstsein (87,2%)

Lebensgenuss & Freizeit (84,7)

Besitz & Eigentum (62,2%)



unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite © KK

Quellen: MA 2022, Erhebungszeitraum: Jänner 2022 bis Dezember 2022, Reichweite in Leser pro Ausgabe, berechnet mit Zervice, die Reichweiten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite; ÖAK 1. Halbjahr 2022, abonnierte Auflage (inklusive E-Paper). Wochenschnitt Mo.-Sa.; ÖWA IV-2022, monatliche Reichweite