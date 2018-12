Kompletterneuerung ist out – Nachhaltigkeit ist in! Zum Glück hat sich dieses Motto auch in den Modetrends der Fashionmetropolen durchgesetzt. Das kommt nicht nur der Umwelt, sondern auch uns Fashion-Victims sehr entgegen. Welchen modischen Trends du in diesem Winter folgen musst, und welche Trendteile bereits in deinem Kleiderschrank hängen, erfährst du hier:

Daunenjacken und -mäntel, am besten in Größe XXL geben in diesem Winter den Ton an. © yrabota

XXL Mäntel/ Jacken / Daunenmäntel

sind definitiv (wieder) da: Ja, und das fast so stark wie in den 80igern, zumindest wenn es um die Akzente im Schulterbereich geht. Gleich eine Extraportion Frauenpower gibst du dir mit fetten Daunenjacken, XXL–Mäntel und Oversized-Jacken. Die halten dich nicht nur superwarm sondern sorgen zeitgleich für deinen bombastischen Auftritt. Gerne auch mit Statement-Ärmel oder ausladenden Schultern, extremer wird’s mit dem Schlafsack-Style, das heißt viel Volumen und übergroße Formen bestimmen über das winterliche „Außenkleid“.

Ein Lederkleid?

Gut, da machst du dich am besten gleich ans Durchsuchen alter Klamottenkisten, denn wahrscheinlich hast du ein entsprechendes Teil noch aus einer anderen Saison sprichwörtlich mit-getragen. Doch Vorsicht, nicht jedes Lederkleid besteht den Nachhaltigkeits-Test. In dieser Wintersaison haben die modischen Teile haben jeglichen Schmuddelfaktor abgelegt und kommen midi, geräumig und tagestauglich daher. Achte also als erstes auf die Qualität des Materials, das Leder muss butterweich sein, auch bei der Farbgebung hast du modisch gesehen keine freie Wahl. Mit einem Lederkleid in schwarz, cognac, dunkelgrün oder petrol bist du allerdings die Queen dieses tagestauglichen Fashion-Pieces.

Klassisch, sexy, bürotauglich ... das Lederkleid spielt heuer alle Stückerl. Foto © innarevyako

Schalprint

– hier herrscht eventuell Wissensnachholbedarf für dich, falls du den Sommer im Fashion-Nirvana verbracht hast. Ja, Schal-Prints sind ein Sommertrend, der sich in die kalte Zeit herübergerettet hat – soll ja prinzipiell öfter vorkommen. Jetzt hast du allerdings die Gelegenheit diverse Schal-Prints sprichwörtlich am ganzen Körper zu tragen. Der drapierte Schal auf ausladende Art getragen wird zum fabelhaften Kleid oder Top. Ein super Geheimtipp für die diesjährige Firmen-Weihnachtsfeier, übrigens. Ganz casual outen sich sommerliche Schals jetzt als Stoffbahnen von bedruckten Foulards, die du am allerbesten mit winterlichem Grobstrick kombinierst.



Kleidsam, nicht nur für den Hals: Schalprints sind diesen Winter top-trendy. © boomeart

Neonfarben