Jugendliche, Erwachsene und Unternehmen profitieren von maßgeschneiderten Tests und beruflicher Orientierung. Früher war es einfach: Man absolvierte eine Ausbildung und arbeitete bis zur Pensionierung in seinem Beruf. Heute müssen sich Arbeitnehmer:innen jedoch immer wieder neu orientieren, die moderne Arbeitswelt erfordert Flexibilität und stetige Neuausrichtung.

Das Testcenter Carinthia (TCC) bietet genau dafür die passende Unterstützung. In der ehemaligen Postgarage in Klagenfurt errichtet und europaweit einzigartig, ist das TCC ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftskammer Kärnten und der WIFI Kärnten GmbH. Aufbauend auf dem erfolgreichen Konzept der Junior-Testungen, das in den letzten zwölf Jahren die Stärken und Fähigkeiten von rund 41.500 Jugendlichen ermittelt hat, bietet das TCC nicht nur Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen branchenspezifische Kompetenztests.

Seit der Eröffnung des TCC im März dieses Jahres wurden 700 Testungen bei Erwachsenen durchgeführt. Das Ziel: fundierte Orientierung für den Karriereweg in allen Altersgruppen. Als Schnittstelle zwischen dem Personalbedarf der Wirtschaft und den Stärken der Bevölkerung trägt es auch dazu bei, dem Arbeits- und Fachkräftemangel entgegenzuwirken.

Vom Baggern bis zum Schweißen

Das Herzstück des TCC bildet das hochmoderne Simulatorzentrum. Hier können Fähigkeiten in praktischen Tests überprüft werden – sei es beim Bedienen eines Baggers, eines Staplers oder beim Schweißen. Sofortige Ergebnisse und persönliche Orientierungsgespräche ermöglichen eine maßgeschneiderte Karriereplanung. Unternehmen profitieren ebenfalls: Sie können potenzielle Fachkräfte objektiv testen lassen und so den perfekten Match für offene Stellen finden.

Ein Besuch im TCC lohnt sich

Schüler:innen können ihre Talente entdecken, Erwachsene neue berufliche Perspektiven entwickeln, und Unternehmen erhalten Zugang zu einem Pool qualifizierter Arbeitskräfte. Warum warten? Nutzen Sie die Chance und starten Sie noch heute mit dem TCC in Ihre berufliche Zukunft 2025!

Am Wort

Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten © A. Zargorz

Was ist das Ziel des Testcenters Carinthia (TCC) in Klagenfurt?

Jürgen Mandl: Unser Testsystem macht Stärken und berufliche Kompetenzen in allen Altersgruppen sichtbar und ist eine große Hilfe bei der beruflichen Orientierung, egal ob für Schüler:innen, Lehrlinge oder Erwachsene.

Welche Rolle spielt das TCC in der regionalen Wirtschaft und welche Auswirkungen hat es auf den Arbeitsmarkt?

Wir haben eine moderne, direkte Schnittstelle zwischen dem Personalbedarf der Wirtschaft und den vielfältigen Stärken und Kompetenzen der Kärntner Bevölkerung geschaffen. Unser fundiertes und innovatives Testsystem macht berufliche Kompetenzen sichtbar.

Welche Vorteile bietet das TCC den Unternehmen und wie können sie das Zentrum nutzen?

Für Unternehmen bietet das TCC die Möglichkeit, die besten Talente zu identifizieren und den perfekten Match für offene Stellen zu finden. Unternehmen können Bewerber:innen für offene Stellen im TCC objektiv testen lassen und kostenlos Anforderungsprofile hinterlegen, um auf geeignete Fachkräfte aufmerksam zu werden.