Drei Begriffe, die man instinktiv mit Italien in Verbindung bringt? Urlaub, Kunst und Kulinarik. Dass die Industrie in solchen Aufzählungen nur unter „ferner ­liefen“ rangiert, tut Italien unrecht – gerade der Norden des Landes mit 60 Millionen Einwohnern gilt als industrielles Powerhouse. Einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur norditalienischen Wirtschaft liefert der Anlagenbauer DANIELI. Und er bringt sogar italienisches Flair nach ­Völkermarkt – eben industrielles italienisches Flair.

Dass in Völkermarkt Geschäfte auch auf Italienisch abgewickelt werden, ist eine direkte Konsequenz der Erfolgsstory der DANIELI Gruppe, die zu den weltweit führenden Herstellern von Maschinen und Anlagen für die metallverarbeitende Industrie zählt. 2008 expandierte das Unternehmen nach Kärnten, im Industriepark Völkermarkt siedelte sich die Danieli Engineering & Services GmbH an. Bald avancierte die Tochterfirma zum strategisch relevanten Logistik-Hub eines Global Players der Metallindustrie.

Von Völkermarkt aus orchestriert die Unternehmensgruppe Kundenanfragen in Sachen Ersatzteile – angefangen von der Lieferung von Komponenten bis hin zur Organisation von Kommissionsware und regelmäßigen Schulungen für Kunden. Mit mehr als 350 Kunden weltweit bedient DANIELI vor allem den europäischen und amerikanischen Markt. Ausgestattet werden Walzwerke, Stranggussanlagen oder Hochöfen, DANIELI liefert dabei Technologien und maßgeschneiderte Lösungen für die gesamte metallurgische Prozesskette.

Modernes Arbeitsumfeld

Damit entlang dieser Kette alles läuft wie geschmiert, wurde in Völkermarkt in den vergangenen Jahren kräftig investiert. ­Produktions- und Logistikprozesse laufen mittlerweile auf höchstem technischem Niveau ab, um den gestiegenen ­An­forderungen an Effizienz und Qualität gerecht zu werden. So entstanden in Völkermarkt ein automatisiertes Lagersystem und ein Mehrpaletten-Bearbeitungszentrum mit Schnellwechselvorrichtungen. 100 Beschäftigte erhielten so ein modernes Arbeitsumfeld – und einen ­global vernetzten Arbeitgeber in der Region.