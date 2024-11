Große Energieunternehmen, Pharma- und Chemiebetriebe – brauchen die Spezialisten für Digitalisierung? Die sind schon längst in der digitalen Welt angekommen, oder? André Janesch, Geschäftsführer des Software-Dienstleisters „MarWin Solutions GmbH“ hat sich aber genau auf diese Unternehmen spezialisiert. Aber nicht, um ihnen etwa eine Website zu bauen, sondern um sie einen Schritt weiter zu bringen.

Digitale Zwillinge

in der Lage, einen digitalen Zwilling einer kompletten Industrieanlage zu erstellen. Damit lassen sich dann Prozesse vereinfachen und beschleunigen.“ Durch dieses Software-Tuning können Betriebe sich in verschiedenster Hinsicht optimieren – vom einfacheren Zugreifen auf Dokument bis hin zur Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks. Diesen Service wissen Konzerne aus der ganzen Welt zu schätzen und setzen auf die Spezialisten aus Klagenfurt. Die „MarWin Solutions GmbH“ ist Partnerin von Siemens und hat z. B. die OMV AG oder die Wacker Chemie AG im Kundenstamm.

Der virtuelle Butler

Die Geschäftsführer Erwin Weinberger und André Janesch ruhen sich aber auf ihrem hochkarätigen Kundenstamm nicht aus, sondern setzen stets auf Innovation. Ein brandneuer Service ist etwa der „MarWin Task Butler“, der fähig ist, IT-Abläufe in Unternehmen zu automatisieren. Er macht es möglich, dass verschiedene Softwareanwendungen miteinander kommunizieren. So können beispielsweise Daten aus SAP an eine Transportsoftware kommuniziert werden – ganz automatisch. Janesch: „Unser MarWin Task Butler eine Antwort auf den Fachkräftemangel in der IT.“

Die Dienstleistungen der „MarWin Solutions GmbH“ sind also nicht nur etwas für Großkonzerne, sondern können allen Betrieben aus dem Bereich der Prozessindustrie einen Boost verleihen. Auch in Hinblick auf das neue Netz- und Informationssicherheitsgesetz. Janesch: „Wir sind keine Rechtsberater, können aber alles umsetzen, was im NIS 2 gefordert wird, und tun das auch bereits laufend für unsere Kunden.“

Im Einsatz für optimale digitale Lösungen © Weichselbraun Helmuth

Nicht nur für die Kunden legen sich die Geschäftsführer der „MarWin Solutions GmbH“ ins Zeug, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Bei unserer Betriebsgröße können wir Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse nehmen. Die eine studiert nebenbei, der andere muss sich um die Kinderbetreuung kümmern, auf all das können wir flexibel eingehen.“ Und als Extra gibt es schon mal einen Luxus-Wellnessurlaub für die Belegschaft inklusive Familien. Lust, zum MarWin-Team zu gehören?

Es wird nach Verstärkung gesucht: marwin-solutions.com