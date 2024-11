Anzeige

Erholung und Abenteuer im Hotel zum Weissensee

Am malerischen Ufer des Weissensees, eingebettet in den Gailtaler Alpen und im Herzen des Naturparks, lädt das Hotel zum Weissensee von Familie Koch zu einem unvergesslichen Urlaub ein. Seit seiner Erbauung im Jahr 1619 als Bauernhof hat sich das traditionsreiche Hotel zu einer modernen Oase für Erholung und Wohlbefinden entwickelt. Mit 40 komfortablen Zimmern, einem großzügigen Wellnessbereich, Saunen und einem eigenen 2.000 m² großen Badeplatz bietet es alles, was Körper und Seele guttun. Die persönliche Atmosphäre, die im gesamten Hotel spürbar ist – sei es beim hausgemachten Frühstück, einer herzlichen Begrüßung oder der handverlesenen Weinkarte – macht das Hotel zum perfekten Ort zum Ankommen und Auftanken.