Nachhaltig produziert: Weihnachtssterne, Cyclamen und mehr

Ein Highlight der Gärtnerei sind die nachhaltig gezüchteten Weihnachtssterne und Cyclamen, die durch ihre leuchtenden Farben und besondere Qualität bestechen. Die Pflanzen werden unter Berücksichtigung ökologischer Prinzipien kultiviert – für eine Weihnachtsdekoration mit gutem Gewissen.

© KK

Floristische Handwerkskunst für jeden Anlass

Die Gärtnerei Wunder begeistert mit einem breiten Sortiment an handgefertigten Adventkränzen, Weihnachtsgestecken und floristischen Arrangements. Ob schlichte Eleganz oder prachtvolle Details – jedes Stück wird mit Sorgfalt und Kreativität gestaltet. Passend dazu gibt es Mistelzweige und frische Tannenzweige, die für eine festliche Atmosphäre sorgen.

© KK

Weihnachtsbäume und Geschenkideen

Ab dem 8. Dezember können Besucher Christbäume aus heimischem Anbau erwerben. Die nachhaltig gezüchteten Bäume sind in unterschiedlichen Größen erhältlich und perfekt für ein gemütliches Weihnachtsfest. Neben den Bäumen bietet die Gärtnerei eine Fülle an Geschenkideen – von kleinen Überraschungen bis hin zu aufwendigen floralen Highlights.

© KK

Zimmerpflanzen und Glücksbringer

Auch über die Weihnachtszeit hinaus bietet die Gärtnerei eine beeindruckende Auswahl an Zimmerpflanzen. Orchideen, Anthurien, Bromelien und andere Blütenpflanzen bringen Farbe und Leben in jeden Raum. Zum Jahreswechsel darf der traditionelle Glücksklee nicht fehlen – herangezogen direkt in der Gärtnerei Wunder und ein ideales Geschenk für Freunde und Familie.

© KK

Ein Ort voller Inspiration

Die Gärtnerei Wunder ist mehr als nur ein Geschäft – sie ist eine Oase für alle, die sich von der Magie der Weihnachtszeit verzaubern lassen möchten. Mit einem besonderen Fokus auf Qualität, Regionalität und Nachhaltigkeit setzt die Gärtnerei Maßstäbe in der floristischen Kunst.

© KK

Ein Besuch bei Wunders Adventzauber lohnt sich – für all jene, die Weihnachten auf die schönste Weise erleben möchten.