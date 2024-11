In den nächsten Jahren werden aufgrund europäischer Vorgaben Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine immer größere Rolle spielen. Um KMU bei der Weichenstellung in Richtung einer nachhaltigen Zukunft unter die Arme zu greifen, lädt die Stadt Graz zu einer Informationsveranstaltung ein. „Damit möchten wir Unternehmen wertvolle Informationen in die Hand geben, welche Tools, Unterstützungen und Ansprechpartner zur Verfügung stehen und herausarbeiten, was Unternehmen davon haben“, so Andrea Darvishzdeh, Abteilung für Wirtschafts- und Tourismusentwicklung der Stadt Graz.

Das Veranstaltungsprogramm ist vielseitig und deckt von Orientierungshilfen bis hin zu Erfahrungsberichten alles ab, um für die grüne Transformation gerüstet zu sein. Die Gäste erhalten einen Überblick über den Green Deal sowie neue Chancen für KMU und lernen Tools kennen, die bei der Umsetzung unterstützen.

Das Event wird von der Stadt Graz gemeinsam mit dem Green Tech Valley organisiert. Um eine kostenfreie Anmeldung wird gebeten.