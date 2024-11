Die Vita zeichnet Pflegekräfte aus, macht auf deren Wirkungsbereich aufmerksam, zeigt, dass sie mehr sind als Pflegende. Sie sind ausgesprochen gut ausgebildete Fachkräfte, die genauso in der Wissenschaft zu Hause sind wie in der Komplexität des Menschseins. Der Beruf im Pflegebereich ist ein Beruf der Zukunft. Daher haben wir uns heuer auch zusätzlich dazu entschlossen, die Patronanz für die Kategorie Dream Team 2024 zu übernehmen.

Unsere Vision ist es, viele Glücksmomente zu schaffen. Diese entstehen zum Beispiel, wenn Menschen Wertschätzung bekommen. Genau das passiert im Pflegebereich und sollte unserer Meinung nach auch regelmäßig einem breiteren Publikum vor Augen geführt werden. Auch deshalb unterstützen wir den Vita-Award, weil wir gerne Verantwortung übernehmen und das eine sehr positive, emotionale und auch sehr wichtige Initiative ist, bei der das möglich ist. Für die Österreichischen Lotterien ist Glück mehr als nur ein Geldgewinn. Wir wollen Glück auf mehreren Ebenen schenken, insbesondere im sozialen und humanitären Bereich.

Für uns nimmt das Thema soziale Verantwortung seit jeher einen besonderen Stellenwert in der Unternehmensstrategie ein. Auch das Glücksspiel ist für uns in erster Linie eine Frage der Verantwortung, die wir sehr ernst nehmen. Es bedeutet aber auch, sich seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst zu sein. Deshalb ist seit unserer Unternehmensgründung im Jahr 1986 das gesellschaftliche Engagement fixer Bestandteil der Unternehmenskultur. Dazu gehört auch, dass wir uns in jedem der drei besonders geförderten Bereiche Sport, Kultur und Soziales als einer der beständigsten Partner für gesellschaftspolitisch wichtige soziale und humanitäre Projekte bewährt haben.