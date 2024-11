Eine Ausbildung in der Pflege hat Zukunft, denn Pflegekräfte sind gefragt. Eine Möglichkeit, dort Fuß zu fassen, ist die berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegeassistenz. Diese Chance ergriffen auch Rojin Solmaz, Clara Mondon, Ahmad Al Issa und Banan Bashar Jabbar, die seit Anfang September ihre berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegeassistenz in den GGZ absolvieren.

Die neuen Kolleg:innen befinden sich dabei in einem Beschäftigungsverhältnis in den GGZ und sind von Beginn an in der Praxis tätig. Parallel dazu absolvieren sie eine 18-monatige Ausbildung am Bildungszentrum Ost. Diese erfolgt in Kooperation mit der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des Landes Steiermark und zeichnet sich durch ein ausgewogenes Verhältnis von Theorie und Praxis aus.

So können die drei jungen Frauen und der junge Mann die notwendigen theoretischen und praktischen Kompetenzen für die Tätigkeit als Pflegeassistenz erwerben, werden schrittweise an ihre beruflichen Aufgaben herangeführt und sind auf ihre abwechslungsreiche Tätigkeit gut vorbereitet. Die neuen Mitarbeiter:innen zeigen große Motivation und bereichern die Teams in den Bereichen der GGZ. So wählten sie unterschiedliche Spezialisierungen und sind nun im Wachkoma-Department der Albert Schweitzer Klinik sowie in der Langzeitpflege der Pflegewohnheime Erika Horn, Robert Stolz und Peter Rosegger tätig.

„Es geht mir sehr gut bei meiner Ausbildung. Hier kann ich Menschen ein Lächeln auf den Mund zaubern und ich merke für mich selbst, wie wichtig Gesundsein ist“, erzählt Ahmad Al Issa.