Eine optimale Mundgesundheit beginnt bei den Borsten: Im Laufe der Zeit werden die Borsten von Aufsteckbürsten durch das Putzen und den ausgeübten Druck weicher und biegen sich nach außen. Plaque und Zahnbelag, welche Zahnfleischbluten, Entzündungen des Zahnfleischs bis hin zur Parodontitis verursachen können, lassen sich dadurch nur sehr schlecht entfernen – besonders an Zahnzwischenräumen und am Zahnfleischrand. Dazu kommt die Ansammlung von Bakterien auf den Borsten, die mit der Zeit unvermeidlich ist.

Wechseln, bevor es zu spät ist!

Für eine optimale Zahngesundheit empfehlen Zahnärzt:innen daher, die Bürste bzw. den Aufsteckkopf alle drei Monate auszutauschen. Damit das nicht vergessen wird, sind der Großteil der Oral-B Pro Aufsteckbürsten mit grünen Indikator-Bürsten ausgestattet, die sich – je nach Putzstil – mit der Zeit gelb verfärben und dadurch den optimalen Zeitpunkt zum Wechsel der Aufsteckbürste anzeigen.

Intensivere Reinigung dank X-förmiger Borstentechnologie

Die Oral-B Pro Aufsteckbürsten entfernen mit ihrer X-förmigen Borstentechnologie klinisch erwiesen 100% mehr Plaque als eine Handzahnbürste. Ihre runden Köpfe umschließen jeden Zahn einzeln und passen sich an die unterschiedlichen Flächen der Zähne an – für eine gründliche Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen.

Die Zahnpflege hat im Rahmen der täglichen Morgen- und Abendroutine immensen Einfluss auf die Mundgesundheit und das allgemeine Wohlbefinden. Die verschiedenen Aufsteckbürsten von Oral-B ermöglichen eine Reinigung, die die Mundgesundheit der Nutzer:innen besser als je zuvor erhält und schützt.