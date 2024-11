„Wir konnten trotz Pandemie und einigen weiteren globalen Krisen doch viele unserer Vorhaben umsetzen, deshalb waren es durchaus erfolgreiche Jahre“, so ÖVP-Klubobfrau Barbara Riener. Vor allem die großen Gehaltssteigerungen im Gesundheits- und Pflegebereich sowie die umfangreichen Maßnahmen zur Modernisierung der Kinderbetreuung gab es in dieser Form noch nie.

Darüber hinaus wurden auch umfangreiche Maßnahmen nicht nur gegen die Teuerungen insgesamt, sondern vor allem für leistbares Wohnen auf den Weg gebracht. „Mit unserer Wohnraumoffensive gehen wir österreichweit voran. Von der Eigenheim- bis zur Sanierungsförderung schaffen wir damit auch leistbaren Wohnraum in den steirischen Regionen. Egal ob Miete oder Eigentum – es geht um ein Zuhause für die Steirerinnen und Steirer – Wohnen ist ein Grundbedürfnis, das in der Steiermark wieder leistbarer wird“, so Landtagspräsidentin Manuela Khom.

Mit einer älter werdenden Gesellschaft steigt der Bedarf an Pflegeleistungen. In der Steiermark wurde nun das erste Pflegegesetz Österreichs beschlossen, womit unser Bundesland nicht nur eine Vorreiterrolle einnimmt, sondern die Rahmenbedingungen für eine moderne und zukunftsfitte Pflege gewährleistet sind. Die Politik des Landtagsklubs der Steirischen Volkspartei hat immer die Menschen im Mittelpunkt. „Deshalb war mir das neue Pflege- und Betreuungsgesetz ein Herzensanliegen und ich bin froh, dass wir dies nach Jahren der Verhandlungen nun geschafft haben“, so Riener. Neben dem Ausbau der Pflege-Ausbildungsplätze für mehr Fachkräfte ist das neue Gesetz ein weiterer wichtiger Schritt zu wesentlichen Verbesserungen und zur Weiterentwicklung der heimischen Pflege.