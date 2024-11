„Es freut mich ganz besonders, den Preis heuer an einen wahren Pionier in Sachen Nachhaltigkeit überreichen zu dürfen. Das Unternehmen hat definitiv das richtige Gespür für die Bedürfnisse unserer Zeit sowie eine hohe Innovationskraft. Ich gratuliere dem Familienunternehmen Zotter herzlich zum Gewinn des PRIMUS 2024“, so Nikolaus Juhász, Vorstandsvorsitzender der BKS Bank. Wobei sich die Wege der BKS Bank und der Zotter Schokolade GmbH bereits vielfach gekreuzt haben. Unter anderem haben beide Unternehmen im Jahr 2023 den Umweltmanagementpreis in Berlin für ihre nachhaltige Unternehmensentwicklung erhalten.

Darüber hinaus zählt die Zotter Schokolade GmbH zu den Fixstartern des TRIGOS Steiermark und wurde bereits vier Mal ausgezeichnet. Der renommierte Nachhaltigkeitspreis wird seit 2008 von der BKS Bank in Kooperation mit einer breiten Träger- und Partnerschaft vergeben. „Der nächste TRIGOS Steiermark befindet sich bereits in Vorbereitung. Die Einreichfrist startet Mitte Jänner 2025. Interessierte Unternehmen können sich Informationen bereits jetzt unter office@trigos.at abholen“, so Juhász.