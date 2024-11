In Zeiten von Rezession, Fachkräftemangel und zunehmender Bürokratie ist es dringender denn je, dass sich Leistung in Österreich lohnen muss. „Nur durch Reformen in fünf zentralen Bereichen – Steuerentlastung, Bildungsreform, Bürokratieabbau, Sicherung der Energieversorgung und Senkung der Lohnnebenkosten – kann unser Wohlstand gesichert werden“, betont WK-Präsident Jürgen Mandl.

Unternehmen müssen ihre Ressourcen auf Wachstum und Wertschöpfung konzentrieren können und nicht durch unnötige Regulierungen und Genehmigungsverfahren belastet werden. Der Wildwuchs an bürokratischen und praxisfremden Vorschriften muss ein Ende haben.

Gerade für kleine Unternehmen bedeuten diese Hindernisse einen enormen Zeit- und Kostenaufwand, der ihre Wettbewerbsfähigkeit gefährdet. Unternehmerisches Handeln soll wieder Freude machen, anstatt durch administrative Schikanen erschwert zu werden.

Faktor Arbeit entlasten

Leistung muss sich mehr lohnen, in Form steuerlicher Begünstigung von Überstunden, eines Vollzeitbonus und Entlastung des Faktors Arbeit. Mandl warnt davor, dass hohe Lohnnebenkosten dazu führen, dass Arbeitnehmer netto zu wenig auf dem Konto haben und es für Arbeitgeber schwieriger wird, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Es braucht außerdem Anreize zur Beschäftigung und einen Sozialstaat für jene, die ihn wirklich brauchen.

Ein erfülltes Leben und eine hohe Arbeitsmoral sind keine Gegensätze, sondern die Grundlage unseres Wohlstands. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, brauchen wir eine Gesellschaft, die Leistung und Bildung wertschätzt und als Schlüssel für Innovation und Fortschritt begreift.

Die neue Bundesregierung muss entschlossen handeln und den Unternehmen wieder Luft zum Atmen geben. So können wir vom „Bürokratie-Weltmeister“ zum „Unternehmer-Weltmeister“ werden – zum Nutzen aller.

Am Wort: Jürgen Mandl, Wirtschaftskammer-Präsident

Jürgen Mandl, WK-Präsident © WKK/Alexander Zagorz

Wie beurteilen Sie die aktuelle wirtschaftliche Lage?

Jürgen Mandl: Österreichs Wirtschaft leidet unter Rezession, Fachkräftemangel und Bürokratie. Unternehmer fühlen sich oft durch komplizierte Vorschriften blockiert. Um Chancen zu nutzen, müssen bürokratische Hürden abgebaut und ein investitionsfreundliches Umfeld geschaffen werden.

Warum ist Leistung so wichtig?

Leistung ist die Grundlage unseres Wohlstands und Ausdruck unserer Identität. Arbeit bedeutet nicht nur Einkommenssicherung, sondern auch Selbstverwirklichung. Ohne Leistung verlieren wir Innovationskraft und wirtschaftlichen Erfolg – das gilt es zu schützen und zu fördern.

Was erwarten Sie von der Politik?

Die Politik muss die Unternehmen entlasten. Ein Bürokratieabbau, einfachere Genehmigungen und sinkende Lohnnebenkosten sind notwendig, um Betriebe zu stärken. Nur so kann Österreich international wettbewerbsfähig bleiben und langfristig Wohlstand für alle gesichert werden.