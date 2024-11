Es tut sich was im Grazer Herz-Jesu Viertel: Als absolute Rarität am Grazer Wohnungsmarkt entsteht mitten im Herz-Jesu-Viertel ein exklusives Wohnprojekt mit 49 hochwertigen Neubau-Wohnungen, die größtenteils über Freiflächen wie Eigengärten, Balkone, Loggien oder Terrassen verfügen. Es gibt außerdem eine hauseigene Tiefgarage, was in dieser Gegend ebenso eine Besonderheit ist. Genießen Sie hier den hochwertigen Wohnkomfort, die einzigartige Lage in einem Innenhof im charmanten Herz-Jesu Viertel und die sonnigen Freiflächen. Die ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen, sichern Sie sich rechtzeitig eine der noch freien Wohnungen!

© BEWO

Hochwertige Neubauwohnungen und eine Altbau-Stadtvilla

Von der Gartenwohnung bis zur Penthaus-Wohnung mit Blick auf die Herz-Jesu Kirche, hier finden Sie Ihren persönlichen Wohntraum. Individuelle Wünsche zum perfekten Wohntraum werden in gewohnter BEWO-Qualität mit geschätztem BEWO-Service begleitet. So ist es z.B. derzeit bei einigen Wohnungen auch möglich, diese zusammenzulegen und/oder umzuplanen, die komplette Innenausstattung der Wohnung kann individuell gewählt werden etc.

Zusätzlich werden 2 Bestandshäuser, die ursprünglich zwischen 1870 und 1900 für die Wagenfabrik Gustav Koller errichtet worden sind, denkmalgerecht saniert. Eines der beiden Häuser kann als Stadtvilla ausgebaut werden - hier vereinen sich dann Altbaufeeling mit Neubaukomfort!

Allen Wohnungen stehen Tiefgaragenplätze und Kellerabteile zur Verfügung. Genießen Sie Ihr privates Erholungsgebiet sowie die Annehmlichkeiten der Großstadt in einer der gefragtesten Wohngegenden von Graz.

Einzigartige Lage mit Grätzel-Charakter

Wohnen inmitten des Herz-Jesu-Viertels, mit Blick auf die wunderschöne Herz-Jesu Kirche! In unmittelbarer Nähe finden Sie Supermärkte, Bauernmärkte, Restaurants, Ärzte, Apotheke, Unis, Schulen, Kindergärten, Parkanlagen, .... Bus und Straßenbahn sind ebenso leicht erreichbar und mit dem Auto sind Sie in nur wenigen Minuten auf der Autobahn. Zu Fuß ist es nur ein kurzer Spaziergang in die Grazer Innenstadt – zentraler und charmanter kann man in Graz nicht wohnen.

Infrastruktur und Anbindungen:

Supermarkt: 150 Meter

Bauernmarkt: 300 Meter

Apotheke: 300 Meter

Ärzte: 300 Meter

Volksschule: 200 Meter

Kindergarten, Gymnasium: 300 Meter

Restaurants: 400 Meter

Bus- und Straßenbahnhaltestelle: 300 Meter

A2 Anschlussstelle: 5 Kilometer

Eckdaten

Fertigstellung: voraussichtlich 2026

Bezug: mit Fertigstellung

Wohnungen: 49 mit Wohnfläche ab ca. 30 bis 123 Quadratmeter: 1 Stadtvilla, 4 denkmalgerecht sanierte Altbauwohnungen

hauseigene Tiefgarage

81 Fahrradabstellplätze in der Tiefgarage, 27 Fahrradabstellplätze im Freien

Kellerabteile

Bauweise: Massivbau

Infos zum Energieausweis: HWB 25,8 kWh/m2a, fGEE 0,79