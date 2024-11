Offenheit für Quereinsteiger und Vielfalt im Team

Dogan Yilmaz und sein Team legen großen Wert darauf, die Chancen der beruflichen Entwicklung allen zu ermöglichen. Auch jene, die vielleicht nicht den typischen Weg über eine Ausbildung im Steuerbereich eingeschlagen haben, finden bei Lanznaster Yilmaz & Partner ein Umfeld, das ihre Stärken und Talente erkennt und gezielt fördert. Das Recruiting-Team ist darauf eingestellt, nicht nur auf formale Qualifikationen zu achten, sondern den persönlichen Einsatz und die Lernbereitschaft zu würdigen. Mit einem strukturierten Einarbeitungsprogramm und gezieltem Mentoring werden Quereinsteiger optimal auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet und können schnell Fuß fassen.

Kinderbetreuungszuschuss: Ein Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Ein besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Unterstützung von Mitarbeitenden mit familiären Verpflichtungen. Ein attraktiver Kinderbetreuungszuschuss entlastet Eltern und schafft Flexibilität im Alltag. Diese Leistung unterstreicht das Verständnis der Lanznaster Yilmaz & Partner GmbH für eine moderne Work-Life-Balance, die nicht nur den beruflichen Einsatz, sondern auch das Privatleben der Mitarbeitenden wertschätzt. Damit positioniert sich das Unternehmen als attraktiver Arbeitgeber, der bewusst auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeitenden eingeht.

Von der ersten Idee bis zur Integration: Der Recruiting-Prozess

Die Suche und Auswahl neuer Teammitglieder bei Lanznaster Yilmaz & Partner ist strukturiert und dennoch flexibel gestaltet. Der Prozess beginnt mit einem umfassenden Kennenlernen, bei dem es nicht nur um fachliche Eignung, sondern auch um die persönliche Passung geht. In einem informellen Umfeld wird geprüft, wie die Bewerber ins Team passen und ob sie die Werte des Unternehmens teilen. Der Einstieg wird mit einem sorgfältig abgestimmten Onboarding-Prozess begleitet, der neue Mitarbeitende schrittweise in die Arbeitsabläufe und die Teamstruktur integriert.

Dogan Yilmaz: Auf der Suche nach Motivation und Engagement

Für Geschäftsführer Dogan Yilmaz liegt der Schlüssel zu einem erfolgreichen Unternehmen in einem engagierten und talentierten Team. „Wir suchen nach Menschen, die mit Begeisterung dabei sind, ganz gleich, ob sie bereits jahrelange Erfahrung haben oder Quereinsteiger sind,“ erklärt Yilmaz. Dieser Ansatz spiegelt sich in der Unternehmensphilosophie wider, die nicht auf Hierarchien, sondern auf ein offenes Miteinander und eine von gegenseitigem Respekt geprägte Atmosphäre setzt. So wird bei Lanznaster Yilmaz & Partner GmbH nicht nur ein Arbeitsplatz geboten, sondern ein Ort, an dem sich alle wohlfühlen und ihre Stärken entfalten können.

Flexibles Arbeiten und kurze Wege

Das Team von Lanznaster Yilmaz & Partner besteht aktuell aus rund zehn Mitarbeitenden, die alle eine tragende Rolle im Unternehmen spielen. Die Arbeitsweise zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege und eine flache Hierarchie aus, was insbesondere neuen Teammitgliedern zugutekommt. Alle Prozesse sind darauf ausgerichtet, dass die Mitarbeitenden ihre Arbeitsweise flexibel gestalten und sich aktiv einbringen können. Dies führt zu einer außergewöhnlich positiven Arbeitsatmosphäre, in der neue Ideen stets willkommen sind. Für Interessierte bietet das Unternehmen auf seiner Website detaillierte Informationen zum aktuellen Stellenangebot sowie weitere Einblicke in das Team und seine Philosophie.