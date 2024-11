Die Steiermark ist ein erfolgreiches Exportland. Allein im Jahr 2023 erreichten die steirischen Warenexporte eine Summe von 28,7 Milliarden Euro.

Umso wichtiger ist es daher, steirische Unternehmen mit einer großartigen internationalen Performance auf die Bühne zu holen und als Best Practice Beispiel zu präsentieren. In einer globalisierten Weltwirtschaft ist es entscheidend, nicht nur lokal, sondern auch international erfolgreich zu agieren. Die Kategorie „International Performance“ des Primus-Awards ehrt Unternehmen, die diese Herausforderung meistern und in internationalen Märkten herausragende Leistungen erzielen. Aus diesem Grund unterstützt die Steirische Tourismus und Standortmarketing GmbH – STG den Primus-Wirtschaftspreis in der Kategorie „Internationale Performance“.

Die Steiermark kann stolz sein auf ihre Innovationskraft und ihr Engagement für nachhaltiges Wirtschaftswachstum, was sie zu einem attraktiven Standort für Unternehmen, Investoren und Talente macht.

Um die internationale Performance der steirischen Unternehmen noch weiter voranzutreiben, hat die STG ein umfangreiches Maßnahmenpaket entwickelt, das Unternehmen vor allem bei der Suche von internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen soll. Auf standort.steiermark.com können steirische Organisationen, Firmen und Institutionen kostenlos auf verschiedenste Employer-Branding-Maßnahmen und Präsentationstools zugreifen.