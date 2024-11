Achtsamkeit, Entspannung im Spa und Entschleunigung mit Rundum-Verwöhnprogramm – so wird der Fokus schnell wieder auf positive Gedanken gelenkt, die innere Balance wiederhergestellt, und das ganzheitliche Wohlbefinden von Körper und Geist erfährt einen nachhaltigen Aufschwung. In den Wellnesswelten der Falkensteiner Hotels & Residences wird der Blick auf die Uhr nebensächlich – abgesehen von den Essenszeiten. Hier verbinden sich nämlich Erholung, sanfte Bewegung und köstliche Slow.Food-Kulinarik zu einem Erlebnis für alle Sinne.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Zur Ruhe kommen und auf die eigenen Bedürfnisse hören. Die Gedanken ziehen lassen, während man sich dem warmen Wasser hingibt. Bei wohltuenden Spa-Anwendungen relaxen oder in der Sauna spüren, wie die angenehme Hitze den Körper entspannt, Muskel für Muskel. Folgen Sie der Einladung auf eine Genussreise, die es versteht, hohen Ansprüchen auf sympathische Weise gerecht zu werden. Das „Welcome Home“-Gefühl von Falkensteiner steht für Wärme, Gemütlichkeit und Entschleunigung auf ganzer Linie, inklusive malerischer Landschaften, die Sie der Natur näherbringen. Lösen Sie sich von den Erwartungen des Alltags und konzentrieren Sie sich auf den Moment – getreu dem Motto: Ankommen, durchatmen, sein.

© Falkensteiner Hotels & Residences

Ob bei wertvoller Me-Time, einem Wellness-Wochenende mit den besten Freund:innen oder romantischen Tagen zu zweit, in den Falkensteiner Adults-only Hotels im sonnigen Südburgenland, dem Mühlviertel oder Antholz in Südtirol erwartet Sie Ruhe pur. Wer lieber mit der gesamten Familie auf Urlaub fahren möchte, hat in zahlreichen Hotels in Österreich, Italien und Kroatien die Möglichkeit, Spiel, Spaß und Spa zu kombinieren. Mancherorts werden sogar Treatments für die Kleinsten angeboten, Familien-Wellnessbereiche bieten Raum für gemütliche Kuschelzeit, Planschvergnügen im Wasser und erste Besuche der Textilsauna. Im westböhmischen Marienbad, Tschechien, befindet sich mit dem Falkensteiner Spa Resort Marienbad ein Kurhotel, das zusätzlich mit einem Medical Center und ärztlicher Betreuung aufwarten kann. Selbst die Falkensteiner City Hotels verfügen über kleine Wellnessbereiche, die zum Regenerieren nach einem langen Sightseeing-Tag einladen.

Welche Auszeit Ihnen auch am meisten entspricht – in den Herbst- und Wintermonaten eignet sich ein Spa-Aufenthalt perfekt zum Energietanken in entspanntem Ambiente.

* Limitiertes Angebot je nach Verfügbarkeit