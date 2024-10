Für Auszubildende, die die Vielfalt der Versorgung von geriatrischen Patientinnen und Patienten kennenlernen möchten, ist ein vertiefendes Wahlpraktikum in den GGZ im Rahmen ihrer Pflegeausbildung die richtige Wahl. Studierende lernen dabei die verschiedenen Versorgungsmodelle und Bereiche der Geriatrie kennen. So auch Viola Strohriegl, die in ihrem Praktikum beispielsweise Einblicke in die medizinische Geriatrie, das Wachkoma­department, das Tageshospiz und das stationäre Hospiz gewinnen konnte.

„Mithilfe dieses Praktikums wird die Welt einer Praktikantin oder eines Praktikanten erweitert und es werden neue Türen geöffnet“, erzählt Viola Strohriegl, Gesundheits- und Krankenpflege-Studentin, über die positiven Eindrücke in ihrem Geriatriepraktikum in den GGZ.

„In diesem Wahlpraktikum erhielt ich Einblicke in die unterschiedlichsten Stationen, auf denen verschiedenste Krankheitsbilder präsent sind. Zudem bestand die Möglichkeit, viele Stationsabläufe sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenzulernen und ihren Arbeitsalltag mitzuerleben. Auf den jeweiligen Stationen wurde mir alles stets gut erklärt und erläutert. Es ist sehr spannend, jede Woche neue Personen kennenzulernen. Jede Station hat ihren individuellen Schwerpunkt und ist somit einzigartig. Das Praktikum war deshalb sehr abwechslungsreich und ich erhielt die Möglichkeit, mich auch auf das weitere Arbeitsleben vorzubereiten. Ich konnte Kompetenzen und Expertise erlangen, die ich in einem ,normalen‘ Praktikum nicht erreichen hätte können, da ich Einblicke in die Vielfältigkeit der Geriatrie erhalten habe“, erzählt die Praktikantin über die wertvollen Erfahrungen, die sie gesammelt hat.