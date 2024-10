Ab dem Schuljahr 2025/26 wird zum ersten Mal ein Aufbaulehrgang zur Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung (HLPS) der Caritas in Graz angeboten. Er richtet sich an alle, die schon eine Ausbildung in der Pflegeassistenz oder der Fachsozialbetreuung haben und sich höher qualifizieren wollen. Der Lehrgang wird berufsbegleitend voraussichtlich sechs Semester dauern, die Absolventinnen und Absolventen schließen mit der Reife- und Diplomprüfung ab.

Reinhard Seigner ist seit 2013 Lehrer im Ausbildungszentrum für Sozialberufe der Caritas und unterrichtet in diesem Rahmen seit 2020 an der HLPS. Ab kommendem Schuljahr wird er auch im Aufbaulehrgang unterrichten.