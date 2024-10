Die Trachtenkollektionen von Strohmaier spiegeln das Bewusstsein für Qualität wider und bieten jedem Brautpaar die Möglichkeit, seine Persönlichkeit in einem besonderen, maßgeschneiderten Outfit auszudrücken.

© ANJA KOPPITSCH

Die hauseigene Schneiderei der Alpe Adria Manufaktur steht für höchste Handwerkskunst und Detailverliebtheit. Hier entstehen maßgeschneiderte Hochzeitskleider, Anzüge und festliche Trachten, die den individuellen Wünschen der Kundinnen und Kunden gerecht werden. Edle Stoffe wie Seide, Organza oder Kaschmir bilden die Basis der Kreationen und verleihen jedem Kleidungsstück eine exklusive Note. Egal, ob der Wunsch nach einer traditionellen Trachtenhochzeit oder einem modernen, eleganten Hochzeitslook besteht – das Sortiment bietet für jeden Stil das perfekte Outfit.

© ANJA KOPPITSCH

Ein weiterer Vorteil des Unternehmens ist die persönliche Beratung. Das engagierte Team unterstützt Braut und Bräutigam mit Fachwissen und Kreativität bei der Auswahl und Gestaltung ihrer Hochzeitsgarderobe. So wird sichergestellt, dass der große Tag nicht nur unvergesslich, sondern auch stilvoll begangen wird. Der Katalog der Alpe Adria Manufaktur lädt dazu ein, sich von den vielseitigen handgefertigten Designs inspirieren zu lassen.

© ANJA KOPPITSCH

Strohmaier blickt auf eine lange Tradition und Erfahrung zurück, was sich in der Qualität und der Beständigkeit der Kleidungsstücke widerspiegelt. Diese Hingabe zur Perfektion garantiert, dass jedes Brautpaar den besten Start in ein gemeinsames Leben erlebt – in einem Outfit, das durch seine zeitlose Eleganz besticht.