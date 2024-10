Edle Schaumweine für besondere Anlässe

Mit über 160 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Schaumweinen zählt Frangež zu den Spitzenreitern in diesem Bereich. Das Unternehmen kombiniert Tradition mit modernster Technik, um Weine zu produzieren, die sowohl in Slowenien als auch international zahlreiche Auszeichnungen erhalten haben. Die Schaumweine von Frangež sind nicht nur ein Genuss, sondern stehen auch für höchste Qualität und Exklusivität – ideale Eigenschaften für ein Firmengeschenk, das in Erinnerung bleibt.

Maßgeschneiderte Schaumweine – Ihr Firmenlogo im Mittelpunkt

Was könnte individueller und origineller sein als ein Schaumwein mit einem speziell für Ihr Unternehmen entworfenen Etikett? Frangež bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Schaumweine mit einem einzigartigen Design zu personalisieren. Das Etikett trägt nicht nur Ihr Firmenlogo, sondern spiegelt auch den Charakter Ihres Unternehmens wider. Dies unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit und hinterlässt bei Ihren Geschäftspartnern einen bleibenden Eindruck.

© KK

Hochwertige Produkte, die überzeugen

Die Produktpalette von Frangež umfasst eine Vielfalt an edlen Schaumweinen, die den verschiedensten Geschmäckern gerecht werden. Ob klassischer Chardonnay, fruchtiger Erdbeer- oder Pfirsichwein oder elegante Cuveés – die Auswahl bietet für jeden Anlass den passenden Tropfen. Frangež legt großen Wert auf Qualität und bietet ausschließlich Schaumweine an, die auf internationalem Niveau überzeugen. Auszeichnungen wie der Great American International und die International Wine & Spirit Competition in London sprechen für die herausragende Qualität der Produkte.

Bei Interesse an einem exklusiven Geschenk für Geschäftspartner steht das Team von Frangež gerne zur Verfügung.

Die einmalige Gestaltung des Etiketts kostet 25 €, danach wird pro Flasche 1 € für das Etikett berechnet.

Zudem gibt es bei Bestellungen über den Online-Shop einen Rabatt von 20 %.

Entdecken Sie die Welt der Schaumweine

Interessierte haben nicht nur die Möglichkeit, die Schaumweine im Online-Shop zu bestellen, sondern auch an einer Verkostung im Weinhaus Frangež teilzunehmen. So können Sie die Weine persönlich erleben und sich von der Qualität überzeugen, bevor Sie sich für Ihr Firmengeschenk entscheiden.

Ein Firmengeschenk von Frangež zeigt Ihren Geschäftspartnern, dass sie geschätzt werden, und stellt sicher, dass Sie in bester Erinnerung bleiben – mit einem Geschenk, das für Qualität, Individualität und Geschmack steht.

Hier geht´s zum Shop.