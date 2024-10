Wanderangebot auf der Planai

So bunt und vielfältig wie der Herbst ist auch das Angebot auf der Planai. Die Planai begeistert nicht nur Sportler, sondern auch Familien, Genießer und alle, die es gemütlich mögen. Der Planai Panoramaweg bietet dabei eine besondere Gelegenheit, die atemberaubende Aussicht auf die Bergwelt zu genießen. Ob am Platz der Besinnung, auf dem Gipfel der Planai oder entlang des Rundwegs – hier findet man Ruhe und Inspiration in der Natur. Wandertipp: Der WM-Pfad Planai bietet spannende Einblicke in die Alpine Ski WM 2013 und führt in ca. 2,5 Stunden vom Zentrum von Schladming auf die Planai.

© Josh Absenger

Hopsiland – der höchstgelegene Spielplatz der Steiermark

Noch keine Idee, was Sie in den Herbstferien mit Ihren Kindern unternehmen? Für Familien ist das Hopsiland auf der Planai ein absolutes Highlight. Der Berg-Spielplatz rund um das Maskottchen Hopsi bietet spannende Abenteuer für Kinder, während Eltern die herrliche Aussicht genießen können. Erleben Sie abwechslungsreiche Stationen, die die ganze Familie zu Spiel und Spaß einladen. Entlang des Waldwegerls begegnen Ihnen zahlreiche tierische Waldbewohner, die spannende Geschichten über ihr Leben auf der Planai erzählen.

© Christine Höflehner

Bikepark Schladming

Erleben Sie ultimativen Bike-Spaß auf der Planai. Egal ob als Anfänger gemütlich über die Flowline ins Tal oder rasant über die 99 Jumpline. Auf den abwechslungsreichen Trails des Bikeparks ist für jede Könnerstufe etwas dabei. Wenn man Lust darauf hat, den Herbst zu genießen, empfehlen wir den Uphill Flow Trail. Beim Hochradeln, fährt man inmitten der bunten Herbstlandschaft und kann die Natur zu 100 % genießen.

Für eine kurze Pause zwischendurch bieten die gemütlichen Hütten auf der Planai Schmankerl und regionale Spezialitäten.

© Josh Absenger

Betriebszeiten Planai Hauptseilbahn:

10. Oktober bis 3. November – täglich von 9:00 bis 17:00 Uhr

Weitere Informationen zu dem Angebot findet man hier.