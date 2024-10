Eine Methode, die begeistert – auch in Kärnten

In einer Region, in der Genuss und Lebensfreude großgeschrieben werden, ist es manchmal schwer, die Balance zwischen Lebensqualität und einem schlanken Körper zu finden. Doch genau hier setzt „Abnehmen im Liegen“ an. Die Methode ermöglicht es, Fettpolster gezielt zu bekämpfen, ohne auf die schönen Seiten des Lebens verzichten zu müssen. Ganz entspannt liegt man im Studio, während moderne Geräte die Arbeit übernehmen. „Unsere Kunden müssen nichts weiter tun, als sich hinzulegen und zu entspannen“, erklärt Melissa Teppan, die das Studio am Kreuzbergl führt.

So funktioniert „Abnehmen im Liegen“

Die Methode basiert auf einer Kombination aus Ultraschall, EMS-Muskelstimulation und Wärmetherapie. In rund 40 Minuten pro Sitzung werden Fettzellen geöffnet, deren Inhalt freigesetzt und über das Lymphsystem abtransportiert. „Viele unserer Kunden sind nach der ersten Sitzung erstaunt, wie schnell die Resultate sichtbar werden – bis zu fünf Zentimeter weniger Umfang sind keine Seltenheit“, so Teppan.

Interessanterweise finden sich in der Region Spittal an der Drau immer mehr Menschen, die sich für diese schonende Methode entscheiden. Ob es die geschäftige Geschäftsfrau ist, die wenig Zeit hat, oder der Genussmensch, der sich nicht mit strengen Diäten abmühen will – „Abnehmen im Liegen“ passt perfekt in den Kärntner Lebensstil, der Entspannung und Effizienz verbindet. Abnehmen im Liegen gibt es nicht nur in Klagenfurt, Abnehmen im Liegen ist auch in Spittal an der Drau zu finden.

Regionales Erfolgsrezept: Entspannen wie am Wörthersee

Klagenfurt, die Stadt am Wörthersee, ist bekannt für ihre ruhigen, erholsamen Ecken. Die Atmosphäre des Studios von Melissa Teppan spiegelt diese regionale Besonderheit wider. „Unsere Kunden sollen sich bei uns so wohlfühlen wie an einem entspannten Tag am See“, sagt Teppan. Während des „Abnehmen im Liegen“ in Klagenfurt genießen die Kunden eine Auszeit vom Alltag, während der Körper effektiv arbeitet. Die Ergebnisse sind sichtbar, und das ganz ohne Stress oder großen Zeitaufwand.

Für wen ist die Methode geeignet?

Kärntnerinnen und Kärntner, die Wert auf ihr Wohlbefinden legen, finden hier eine sanfte Alternative zu anstrengenden Abnehmprogrammen. Ob man Probleme mit Cellulite, Lipödem oder hartnäckigen Fettpolstern hat, die sich durch Sport und Diät nicht vertreiben lassen – die Methode bietet eine nachhaltige Lösung. Besonders beliebt ist sie bei Menschen ab 40, die oft das Gefühl haben, trotz aller Bemühungen keine sichtbaren Ergebnisse zu erzielen.

Teppan erklärt: „Viele unserer Kunden erzählen uns, dass sie nach den Behandlungen nicht nur eine körperliche Veränderung bemerken, sondern sich auch insgesamt leichter und fitter fühlen.“ Die entspannte Atmosphäre beim Abnehmen im Liegen in Spittal an der Drau oder in Klagenfurt sowie das Wohlfühlambiente des Studios tragen dazu bei, dass die Behandlung wie ein kleiner Kurzurlaub vom Alltag wirkt.

Technologie trifft Kärntner Bodenständigkeit

Das Studio in Klagenfurt arbeitet mit den modernsten Geräten, darunter der MYA PRO und der MYA 7. Diese Technologien ermöglichen eine schnelle und gleichzeitig schonende Fettverbrennung und Hautstraffung. Doch trotz der Hightech-Ausrüstung bleibt der persönliche, bodenständige Kärntner Umgang nicht auf der Strecke. „Wir legen großen Wert darauf, dass sich jeder Kunde gut aufgehoben und persönlich betreut fühlt“, sagt Teppan. Das zeigt sich auch in der Vielzahl zufriedener Kunden, die immer wieder ins Studio zurückkehren.

Ein Service für alle Kärntner

Ob aus Klagenfurt selbst, aus den umliegenden Orten oder aus anderen Teilen Kärntens – viele Kunden kommen regelmäßig, um die Vorteile der Methode zu genießen. Besonders geschätzt wird die flexible Terminplanung und die Tatsache, dass die Behandlungen sich problemlos in den Alltag integrieren lassen. „Unsere Kunden kommen aus allen Ecken Kärntens. Und viele schätzen die Möglichkeit, nach der Behandlung noch einen Spaziergang im Kreuzbergl zu machen oder am Wörthersee die frische Luft zu genießen“, berichtet Teppan.

Wer die Methode ausprobieren möchte, kann sich auf der Webseite umfassend informieren und direkt einen Termin buchen.

