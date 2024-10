Der Grund dafür liegt in ihrer sensationellen Vielfalt. Und das gilt für Menschen, die in Kärnten daheim sind genauso wie für jene, die zum Urlaub kommen. Auch wenn der Sommer vorbei ist, mit der Kärnten Card haben Sie die Möglichkeit, die herbstliche Natur in vollen Zügen zu genießen.

In Bad Kleinkirchheim können Sie sich mit der Kaiserburgbahn in luftige Höhen transportieren lassen © Kärnten Card

Die Berge rufen

Am östlichen Ende der Karawanken, südlich von Bleiburg, erhebt sich das wunderbare und einladende Wandergebiet der Petzen mit dem Kordeschkopf (2.126 Meter) und der Feistritzerspitze (2.114 Meter). Mit der 6er-Kabinenbahn erreichen Sie bequem die Aussichtsstelle auf 1700 Metern Seehöhe. Von hier aus genießen Sie einen traumhaften, grandiosen Ausblick über die gesamte Region Südkärnten. Im Oktober fährt die Petzen-Bergbahn von Freitag bis Sonntag sowie an Feiertagen. Unvergessliche Momente inmitten idyllischer Natur kann man auch in Bad Kleinkirchheim erleben. Von 10. Oktober bis 3. November ist die Kaiserburgbahn täglich von 9 bis 16 Uhr in Betrieb. Damit kann man sich bequem in luftige Höhen transportieren lassen und von dort nicht nur das weitläufige Wander- und Bikegebiet entdecken, sondern auch einen traumhaften Rundumblick genießen.

Mit der Petzen-Bergbahn auf den Berg hinauf und eine wunderschöne Wanderung starten © Kärnten Card

Wie Robin Hood

Einen unvergesslichen Tag im „Tal der stürzenden Wasser“ verspricht der 3D Bogenparcour Maltatal. Hier können Sie einen Naturpark der Extraklasse erleben, in unmittelbarer Nähe der Wasserarena Gössfälle, und gleichzeitig Ihre Treffsicherheit mit Pfeil und Bogen unter Beweis stellen. Der Bogen-Parcour mit zahlreichen 3D-Wildtierarten aus Kunststoff führt durch ein flaches Waldareal mit rund vier Hektar, das keine extremen Steigungen oder Senken aufweist. Somit ist eine problemlose Begehung für Bogenschützen jeden Alters gewährleistet. Leihausrüstung sowie eine professionelle Einschulung gibt es direkt vor Ort. Der Parcour ist noch im Oktober und November geöffnet, aber man sollte sich vorher telefonisch anmelden: 0660 – 287 86 40.

Auf nach Tibet

Falls Sie es bisher noch nicht ins Heinrich Harrer Museum in Hüttenberg geschafft haben – jetzt ist der ideale Zeitpunkt dafür. Den gebürtigen Hüttenberger braucht man hier wohl nicht extra vorzustellen, denn sein siebenjähriger Aufenthalt in Tibet (Verfilmung mit Brad Pitt) sowie seine Freundschaft mit seiner Heiligkeit, dem 14. Dalai Lama, machten ihn weltberühmt. Das Museum zeigt über 5000 Ausstellungsstücke, die einen faszinierenden Einblick in die Reisen und Expeditionen von Harrer geben. Der buddhistische Gebetsraum im Museum wurde vom Dalai Lama persönlich eingeweiht. Und an der Felswand gegenüber dem Museum befindet sich der Lingkor, ein über 500 Stufen ansteigender tibetischer Pilgerpfad, den man einmal im Leben erlebt haben sollte. Der Lingkor ist bei Schönwetter immer zugänglich (2 Euro), das Museum ist im Oktober von Donnerstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Auf dem Weg zum Pyramidenkogel wartet der Waldseilpark Pyramidenkogel auf Sie © Kärnten Card

Hoch in den Baumkronen

Jetzt, wo der große Ansturm der Sommermonate etwas abgeklungen ist, bietet sich die perfekte Gelegenheit, sich mit der ganzen Familie in ein gemeinsames Abenteuer zu stürzen. Und zwar im Waldseilpark Pyramidenkogel. Testen Sie die zahlreichen Parcours in verschiedensten Höhen – von einem bis zu fast 20 Metern Höhe – und genießen Sie dabei die angenehme Atmosphäre des herbstlichen Waldes mit seiner ganzen Farbenpracht. Sie können sich in zahlreichen Übungen wie Affenschaukel, Liane, Hängebrücken oder den zahlreichen Flying-Foxes testen. Wenn Sie sich also auf dem Weg zum Pyramidenkogel (ganzjährig geöffnet) befinden, lohnt es sich, im Waldseilpark Station zu machen. Ein garantierter Spaß sowohl für Erwachsene als auch für Kinder (Mindestgröße 1,20 Meter). Tipp: An bequeme Kleidung und geschlossene Schuhe denken. Eine online-Reservierung wird empfohlen.

Urgewalt des Wassers

Bevor der Winter wieder ins Land zieht, sollte man sich noch einmal gutes Schuhwerk anziehen und sich in die wildromantische Raggaschlucht im Mölltal aufmachen, die seit 1978 ein Naturdenkmal ist. Sie zählt zu den schönsten Naturschluchten der Alpen und beeindruckt mit senkrechten Felswänden sowie dem Tosen des Wassers, das die Luft erfüllt. Ein geologischer Lehrpfad informiert zudem über die Besonderheiten der Schlucht. Bis 31. Oktober täglich von 11 bis 15 Uhr. Auch die Tscheppaschlucht in Ferlach ist noch bis Ende Oktober täglich geöffnet und bietet den Besuchern eine einzigartige Naturlandschaft mit tiefen Schluchten, steilen Felsen und wilden Wasserfällen. Besonders eindrucksvoll sind die Naturschauspiele über der Teufelsbrücke sowie beim Naturdenkmal Tschaukofall. Von 8.30 Uhr bis 17 Uhr.

Die beeindruckende Raggaschlucht ist seit 1978 ein Naturdenkmal © Franz Gerdl

Wandern im Zirbenwald

Nützen Sie noch die Gelegenheit für eine Wanderung am Hochrindl. Der „Zirbenzapfi-Erlebnisweg“ führt auf rund 2,2 Kilometern mitten durch einen Zirbenwald und bietet liebevoll gestaltete Stationen zum Betrachten, Erleben und Natur genießen. Dabei können Sie nicht nur das Märchen vom König Waldgeist hautnah erleben, sondern werden auch mit einem tollen Panorama-Blick belohnt. Der Ausgangspunkt für diese abwechslungsreiche und lustige Wanderung für Groß und Klein ist die Herzl-Hütte und dauert rund 1,5 Stunden. Für Sportlich-Geschickte gibt es direkt vor der Hütte auch noch den neuen Disc-Golf-Parcour. Hier muss man mit speziell für diesen Sport entwickelten Frisbeescheiben in einen Fangkorb treffen. Aber Achtung: Dieses tolle Ausflugserlebnis ist nur noch bis 13. Oktober geöffnet. Montag und Dienstag ist Ruhetag.

Entstanden in Kooperation mit der Kärnten Card.