Rund 300 Schülerinnen und Schüler holten sich am 24. September Inspirationen bei Future Minds. Das Event ist ein exklusives Projekt, das von der FH JOANNEUM, der Kleinen Zeitung und regionalen Unternehmen ins Leben gerufen wurde. Im Mittelpunkt stehen dabei aktuelle Themen, Karrieremöglichkeiten, Diskussionen und die Welt der Wissenschaft.

Künstliche Intelligenz im Fokus

Am Dienstag machte eine Podiumsdiskussion im bunten Pop-up-Anhänger den Anfang. Dabei drehte sich alles um das Thema Künstliche Intelligenz und die Rolle, die KI in Zukunft in der Berufswelt spielen wird. Der Leibnitzer Patrick Ratheiser, der das Hightech-Unternehmen Leftshift One gegründet hat, lieferte dazu spannende, praxisnahe Einblicke.

Nicht nur bei der Podiumsdiskussion fieberten die Schülerinnen und Schüler mit – auch die vielen weiteren interaktiven Stationen fanden großen Anklang. Zu den Mitmachstationen gehörte beispielsweise „Pimp Your Business Idea“. Hier konnten die Jugendlichen in Mini-Workshops lernen, wie sich ein Geschäftsmodell entwickeln und optimieren lässt. Spannend war auch die interaktive Quiz-Station „Echt oder KI?“, die bewies, dass die Grenze zwischen Realität und Künstlicher Intelligenz immer weiter verschwimmt.