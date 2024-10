Im Hotel Birkenhof in Bad Kleinkirchheim erwartet Gäste eine authentische Alpenatmosphäre in Zimmern, die mit naturbelassenem Holz gestaltet sind. Die Farben der Natur und der Erde dominieren das Ambiente und schaffen eine besonders einladende Umgebung. Das Hotel bietet nicht nur eine familiäre Atmosphäre, sondern auch ein vielfältiges Freizeitprogramm und kulinarische Genüsse, die den Aufenthalt besonders komfortabel machen.

© Gert Perauer

Im Oktober verwandeln sich die Orte zwischen Bergen und Seen in große Bühnen für regionale Produkte und die Kärntner Küche. Die Genusswochenenden werden durch einen Markt eröffnet, auf dem Erzeugnisse von lokalen Produzenten präsentiert werden. Auch die Buschenschanken und Weinkeller laden in dieser Zeit ein, regionale Köstlichkeiten zu genießen. Am 26. Oktober findet in Bad Kleinkirchheim eine Feier im Zeichen der Slow-Food-Bewegung statt, bei der edle Weine, heimischer Honig und Kärntner Bier im Mittelpunkt stehen.

Die Region Kärnten beeindruckt mit Naturschätzen, Panoramastrecken, Bergbahnen, Museen und Ausflugsschiffen auf den schönsten Seen. Diese beliebten Ausflugsziele sind vom Hotel Birkenhof aus bequem zu erreichen. Hier bietet sich die perfekte Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen. Nach einem aktiven Tag lädt die hauseigene Wellness-Oase zur Entspannung ein. Ein imposanter Swimmingpool, Sitzbecken, Sauna, Dampfkabine und Infrarotsauna stehen zur Verfügung. Ergänzt wird das Wellness-Angebot durch Massagen und Behandlungen, die auf natürlichen Heilmethoden basieren und eine umfassende Erneuerung von Körper und Seele versprechen.

© Gert Perauer

Auch das gastronomische Angebot im Hotel Birkenhof lässt keine Wünsche offen. In familiärer Atmosphäre werden Gerichte der kärntnerischen, ungarischen und internationalen Küche serviert. Das Hotel trägt das „Kärnten Qualitätssiegel“ und bietet zum Frühstück regionale Produkte an.

© Gert Perauer

Für einen gelungenen Abend stehen im Hotel Bowling, Billard, Tischtennis, Tischfußball, Darts sowie Karten- und Brettspiele zur Verfügung. Das erneuerte 4-Sterne-Hotel in Bad Kleinkirchheim lädt ein, sich dieses besondere Birkenhof-Erlebnis zu gönnen und einen unvergesslichen Aufenthalt zu genießen.