Anzeige

Aktiv, Wellness und Genuss in Seefeld – Ein Urlaub für alle Sinne

Seit der Neuübernahme im Juni 2023 hat das Hotel Post in Seefeld eine spannende Entwicklung durchlaufen. Mit frischem Input und neuen Ideen haben sie sich auf drei wesentliche Säulen konzentriert: Aktiv, Wellness und Genuss. Diese drei Schlagwörter spiegeln wider, was die Gäste in Seefeld erleben können – Erholung, Abenteuer und kulinarische Höhepunkte inmitten einer atemberaubenden Naturkulisse.