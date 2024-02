Platin- oder Gnadenhochzeit nennt man es, wenn ein Paar seinen 70. Hochzeitstag feiert, Elisabeth (88) und Willibald Assmann (92) aus Rosental an der Kainach war dieser Tag heuer am 30. Jänner beschert. Gefeiert wurde mit der ganzen Familie, den vier Kindern, acht Enkelkindern und den fünf Urenkerln. Und nicht nur, weil die beiden ausgesprochen gut beinand sind, wie man so sagt, war der Tag ein schöner – wir haben es hier mit Eheleuten zu tun, die sich gern und gut an die gemeinsame Zeit zurückerinnern.