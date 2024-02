Gerüchte gibt es zwar schon länger, doch eine Bestätigung bislang nicht. Das Optikfachgeschäft „sehen!wutscher“ will zwar nach wie vor noch keine Informationen über die Expansion preisgeben, obwohl inzwischen schon Personal für die neue Filiale gesucht wird. „Augenoptiker sowie Augenoptikermeister für unsere neue Filiale in Wolfsberg gesucht!“, ist im Jobinserat zu lesen.

Der steirische Familienoptiker hat bereits sechs Filialen in Kärnten beziehungsweise Osttirol, in denen Seh- und Sonnenbrillen sowie Kontaktlinsen und Sehtests angeboten werden, die nähesten Filialen vom Lavanttal aus befinden sich in Völkermarkt und Klagenfurt. Angeblich wird die Wolfsberger Filiale im Süden der Stadt eröffnen.