Erst neun Monate waren es gestern seit seiner Krönung in der Londoner Westminster Abbey – nun die schlimme, in Großbritannien und weit darüber hinaus allgegenwärtige Nachricht: König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Im Vereinigten Königreich geht mehrheitlich große Sorge um. Jene, die dem Monarchen nun allen Ernstes nichts Gutes wünschen, tummeln sich bislang vor allem im schummerigen Unterholz „sozialer“ Medien.