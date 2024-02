Große (Bau-)Pläne schmiedet man in diesem Jahr bei Spar. Paul Bacher, Direktor für Kärnten und Osttirol, spricht von den größten Investitionen überhaupt. Konkret geht es um Bauvorhaben an einzelnen Filialstandorten, aber auch um Erweiterung der Infrastruktur. Beginnend bei Tann in Wernberg/Föderlach, wo die sogenannten „Slicer“-Linien ausgebaut wurden. Österreichs größter Tann-Betrieb ist der Schinken- und Wurstspezialist im Spar-Reich. Alle geschnittenen Wurst-Spezialitäten kommen aus Kärnten, aber auch Veggie-Produkte werden in Föderlach geschnitten – selbstverständlich auf eigenen Linien, wie Bacher betont. In die bereits achte „Slicer-“, also Aufschnitt-Linie, sowie in die Erneuerung der Kantine fließen nun rund fünf Millionen Euro; am Standort in Föderlach sind 370 Mitarbeiter beschäftigt.