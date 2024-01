Dass in der Komödie Graz nicht nur geblödelt wird, hat sich längst herumgesprochen. Und so war das Etablissement in der Münzgrabenstraße am Donnerstag gesteckt voll, als Akkordeon-Tausendsassa Christian Bakanic und Gitarrenzauberer Diknu Schneeberger mit Quartett in Graz ihr Album „Avanti Avanti“ präsentierten. Unterstützt von einer soliden Rhythmussektion (Martin Heinzele, Kontrabass und Julian Wohlmuth, Gitarre) entführten die beiden das Publikum in ein musikalisches Paralleluniversum zwischen 1920er und 1960er-Jahre, in dem die Welt heil geblieben ist. Gypsy-Swing á la Django Reinhart (unleugbarer Referenzpunkt Schneebergers), Bossa Nova, Rumba, Volksmusiktraditionen aus Zentral- und Südeuropa werden bei Bakanic, Schneeberger und Co. zu einem ebenso schillernden wie herzerwärmenden Amalgam verquickt. Vom „Swing de Vienne“ bis zur Titelpolka „Avanti Avanti“ kommt das Album im Programm nicht zu kurz, aber auch einige neue Stücke sind zu hören. All das macht Lust auf mehr. Zum Glück wird es im Sommer im Rahmen des Kammer Musik Festivals wieder die Gelegenheit geben, das Schneeberger & Bakanic Quartett live in Graz zu erleben.