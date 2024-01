Das 3:2 des KAC in Innsbruck zeigte recht eindeutig, was es braucht, um eine Topmannschaft zu sein. Und aktuell ist Tabellenführer KAC sogar die erfolgreichste Mannschaft in der Liga. Ein 1:2-Rückstand nach 40 Minuten schockte die Rotjacken bei starken Innsbrucker Haien nicht, Klagenfurt machte munter weiter und gewann zum fünften Mal in Folge. Noch beeindruckender als dieser Sieg ist aber eine Langzeit-Bilanz: Der KAC hat in den letzten 13 Ligaspielen immer gepunktet, die letzte Niederlage nach 60 Minuten datiert vom 24. November, als Pustertal mit 1:2 Punkte aus der Heidi-Horten-Arena entführte.