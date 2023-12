Es war der 2. August 2019. Gaston Glock feierte im „Glock Horse Performance Center“ in Treffen am Ossiacher See seinen 90. Geburtstag - und die Gästeliste konnte sich sehen lassen: Naomi Campbell, Joan Collins, Hugh Grant, John Travolta, Robbie Williams, Leona Lewis. Rund 90 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, darunter Weltstars, sollen nach Kärnten gekommen sein, um mit dem Waffenproduzenten seinen runden Geburtstag zu feiern. Dass es der letzte sein sollte, war ihnen damals freilich nicht bewusst.