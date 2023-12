Wo ist Alexei Nawalny? Russlands bekanntester Strafgefangener wird seit über zwei Wochen vermisst. Am 6. Dezember versuchten seine Anwälte vergeblich, ihn in der Strafanstalt IK-6 Melechowo in der Region Wladimir zu besuchen. Seitdem scheiterten alle Bemühungen, Kontakt zu dem Oppositionspolitiker aufzunehmen, der unter anderem als Betrüger und Extremist verurteilt wurde und 19 Jahre Straflager absitzt.