Ein durch Drogen- und Alkoholkonsum berauschter Autolenker hat sich Sonntag zeitig in der Früh in Wien-Favoriten mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der 30-Jährige, der auch keinen Führerschein besitzt, entzog sich der Kontrolle und gab Gas. Auf seiner Flucht rammte der Wiener mit seinem Ford einen Streifenwagen, mit dem sich die Beamten dem Flüchtenden in den Weg stellten. Der Lenker und zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt, so die Exekutive am Montag.

Auffällige Fahrweise

Der Polizeistreife fiel kurz nach 6.00 Uhr die rasante Fahrweise des Mannes auf, der mit quietschenden Reifen von der Raxstraße in die Laxenburger Straße einbog. Bei dem Versuch, den Pkw anzuhalten, wurde dieser von dem 30-Jährigen beschleunigt. Ein anderer Streifenwagen, der dem Flüchtenden den Weg abschneiden wollte, wurde von dem Auto in der Troststraße schließlich "frontal und vermutlich vorsätzlich gerammt", sagte die Polizei. Durch den Aufprall wurden die Polizisten und der Wiener verletzt. Ein Beamter konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Fahrer besitzt keinen Führerschein

Der 30-Jährige wurde des Verdachts der schweren Körperverletzung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt, der schweren Sachbeschädigung und der Gemeingefährdung festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Der Mann meinte, er sei geflüchtet, weil er keinen Führerschein besitzt.