Ex-Baumax-Chef Martin Essl will Barrieren für Menschen mit Behinderung abbauen und sieht einen „ganz großen Aufholbedarf“.

Martin Essl © PEROUTKA Guenther/WB/KK

Einer von sieben Österreichern lebt mit einer Behinderung, doch vom Arbeitsmarkt werden viele von ihnen nach wie vor ferngehalten. Der frühere Baumax-Eigentümer Martin Essl, Initiator des „Zero Project“ der Essl-Foundation, will sich mit diesem Status nicht abfinden, sondern die Chancen – gerade für Unternehmen – in den Vordergrund stellen. Sein visionäres Ziel lautet, „eine Welt ohne Barrieren für Menschen mit Behinderung“ zu schaffen, wobei dafür „ein Ablaufdatum freilich nicht in Sicht“ sei, schränkt Essl ein. Er ortet aber rasche, auch innovationsgetriebene Veränderungen. Dafür sorge auch sein Projekt: Gemeinsam mit Experten suche man nach innovativen Lösungen, bewertet deren Innovationsgrad und die Skalierungsfähigkeit und macht diese dann weltweit frei zugänglich.

Vom Sozialempfänger zum Steuerzahler

Die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Behinderung sei zuallererst ein Menschenrecht, betont Essl, und habe nichts mit wirtschaftlicher Rechtfertigung zu tun. Dennoch sehe er etwa ein gewaltiges Marktpotenzial, wenn weltweit über eine Milliarde der Menschen sowie 1,2 Millionen Österreicher mit einem Handicap leben. Als Konsumenten, aber auch als Mitarbeiter seien diese Stützen der Gesellschaft. „Internationale Unternehmen wie Microsoft und Google haben das erkannt und richten ihre Strategie darauf aus.“

Die Beschäftigung behinderter Menschen erhöhe, ist Essl überzeugt, die Qualität im Unternehmen und reduziere diese keineswegs, wie manche vermuten würden. „Wenn wir das endlich ernst nehmen, können viel mehr Menschen vom Sozialempfänger zum Steuerzahler werden.“ So seien in den USA 80 Prozent der Blinden in Beschäftigung. „Wir könnten mit der Initiative Tausende Arbeitsplätze in Österreich schaffen.“

"Großer Aufholbedarf"

Es sei nämlich „ein grober Fehler“, dass viele Betriebe eher eine Ausgleichstaxe bezahlen statt Menschen mit Handicap anzustellen. „Österreich hat einen ganz großen Aufholbedarf und glänzt vor allem durch Einzelinitiativen.“ Eine solche war auch die Baumarktkette Baumax selbst, wo Essl in seinen Filialen nach eigenem Bekunden 265 Menschen, zumeist mit geistiger Beeinträchtigung, beschäftigte – „ein international mehrfach ausgezeichnetes Inklusionsmodell“. Besonders bedeutend sei in Unternehmen, die Menschen mit Handicap beschäftigen, der Auswahlprozess, denn Jobanforderungen und Talente müssen „zusammenpassen“, die Integration in die Firma gut vorbereitet sein. „Es gilt, den Mitarbeitern die Scheu zu nehmen“, sagt Essl. Umgekehrt beobachtet Essl, dass auch unter Menschen mit Behinderung ein neues Verständnis um sich greift: „Sie fordern ihre Rechte ein – und das ist gut so.“

Zur Person & zum Projekt Martin Essl ist der Sohn des aus Kärnten stammenden Baumax-Gründers Karlheinz Essl. Er stand 15 Jahre an der Spitze des Familienunternehmens, dem dessen Expansion 2015 zum Verhängnis wurde.

Hinter Essls „Zero Project“ verbirgt sich ein weltumspannendes Netzwerk, in dem über 4000 Experten und Organisationen aus 180 Ländern zusammenarbeiteten. Der überzeugte Christ Essl will Projekte und Innovationen zur Integration fördern.

