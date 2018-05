Facebook

Hans Jörg Schelling © (c) APA/BARBARA GINDL (BARBARA GINDL)

Der frühere Finanzminister Hans Jörg Schelling (ÖVP) ist wieder in der Möbelbranche aktiv. Er steigt gemeinsam mit Johannes Artmayr, Geschäftsführer von Strasser Steine, beim Linzer Start-up Roomle ein, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Freitag. Mit der von 2014 von Albert Ortig ins Leben gerufenen App können Nutzer ihre Einrichtung in 3D planen und die Möbel gleich kaufen.

Bereits mehr als zwei Millionen User haben mit dem Programm ihr Heim geplant und eingerichtet. Roomle ist auch im Ausland präsent, vor allem in Deutschland, Russland und den USA. Derzeit wird die Anwendung dem Zeitungsbericht zufolge 100.000 Mal im Monat heruntergeladen.

Schelling war jahrelang Spitzenmanager in der Branche

Schelling war vor seiner Politikerkarriere bereits in der Möbelbranche tätig. Zunächst war er Geschäftsführer bei Kika/Leiner, später wechselte er zum Rivalen XXXLutz, den er bei der rasanten Expansion in Europa begleitete. Auch Artmayr hat Erfahrung in der Einrichtungsbranche. Er machte Strasser Steine zum größten Produzenten in Küchenarbeitsplatten aus Naturstein in Mitteleuropa. Das Mühlviertler Unternehmen beschäftigt 210 Mitarbeiter.

Schelling heuerte nach seinem Ausscheiden aus der Politik beim russischen Energieriesen Gazprom an. Er hat mit dem Staatskonzern einen Beratervertrag für das Pipelineprojekt Nord Stream 2.